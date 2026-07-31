Umaru, el consuelo del Elche en una pretemporada sin fichajes

El mercado del Elche avanza a paso lento y los rumores de fichajes van y vienen sin concretarse. Fer Niño ha sido la única incorporación de peso del verano. Pero en paralelo, sin hacer ruido, un nombre que nadie tenía en la agenda se ha colado en la dinámica del primer equipo.

Umaru Konaré, un chaval de Monforte del Cid, volvió a recordar este viernes, con un doblete ante el Córdoba, que a veces el mejor fichaje es el que ya está en casa. Umaru, delantero de 21 años del filial ilicitano, es el máximo goleador del Elche en pretemporada con cuatro tantos.

Ha participado en los cuatro amistosos disputados por el conjunto de Martín Anselmi y ha marcado en tres de ellos. Para un jugador que hace apenas unos meses competía con el filial, son números que empiezan a pesar, y el propio delantero es consciente de ello.

"Es una barbaridad lo que estoy viviendo", reconoció este viernes tras el duelo ante el Córdoba (2-2), aunque enseguida quiso poner los pies en el suelo. "Soy jugador del Ilicitano y estoy encantado de aportar todo lo que necesiten", declaró.

Umaru es un delantero de área en el sentido más clásico. Corpulento, rápido, potente. Su juego se lee mejor cerca de la portería que en la elaboración, y eso quedó retratado en los dos goles al Córdoba.

El primero fue puro instinto, anticipación, olfato para saber por dónde iba a llegar el peligro antes de que llegara. El segundo fue otra cosa, estampida y definición seca, sin margen para el portero rival.

Dos goles distintos que dicen bastante sobre qué tipo de nueve es, y que explican por qué, cuando se le pregunta por su futuro inmediato, no esconde la ambición, "sería un sueño jugar en Primera", admitió, aunque prefirió no adelantar acontecimientos sobre si entrará en la dinámica del primer equipo cuando arranque la Liga. Eso sí, tiene claro el plan si no es así, "seguiré trabajando".

Su camino hasta aquí no es el de un canterano de manual. Se formó en la inagotable cantera del Pablo Iglesias de Elche, dio el salto al filial del Intercity, y desde allí el Elche decidió incorporarlo al proyecto del Ilicitano en Segunda RFEF.

Un delantero de Monforte llegó al club más como apuesta de futuro que urgencia inmediata. El tiempo le está dando la razón al club, y él lo tiene asumido, hasta el punto de no ver el fichaje de Fer Niño como una amenaza, "porque soy jugador del Ilicitano".

Pasar de entrenar con el filial a hacerlo a diario junto a los futbolistas del primer equipo le ha exigido una adaptación exprés, que él mismo reconoce que todavía no ha completado, "poco a poco voy mejorando, pero me queda mucho", admitió, consciente de que el ritmo de Primera se juega en otra velocidad, "porque el balón aquí va volando".

En ese proceso le han ayudado dos aliados, Ali Houary, con quien compartió etapa en el filial, y Lucas Cepeda, cuya complicidad, según cuenta el propio Umaru, le ha facilitado integrarse más rápido en el vestuario ilicitano.

Lo más probable es que Umaru vuelva al fondo del armario cuando aterricen en Elche los delanteros de tronío prometidos. Pero mientras tanto, el joven atacante sigue opositando al primer equipo de la única forma que puede, marcando goles con una sonrisa y sin esperar nada a cambio.