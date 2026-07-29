El Horneo Alicante arranca la pretemporada con una plantilla para seguir creciendo

El Horneo Balonmano Alicante ha arrancado este miércoles la pretemporada con las pruebas médicas realizadas a toda la plantilla, el primer trámite de un curso que será el segundo de Roi Sánchez al frente del equipo.

El gallego afronta esta nueva etapa con una sensación bien distinta a la de hace un año. Ya no llega a conocer la casa: llega a un proyecto que él mismo ha ayudado a construir durante los últimos meses.

El técnico afronta este arranque de curso con una tranquilidad que no tenía hace doce meses. La razón, según reconoce él mismo, no es solo el paso del tiempo, sino el resultado de un trabajo de despacho que por fin encaja con lo que tenía dibujado en su cabeza.

"Estoy muy agradecido por el esfuerzo que ha hecho el club, tanto a nivel de plantilla como de staff. Tenemos un equipo que se asemeja mucho a lo que estaba en mi cabeza, con lo cual estoy muy contento y agradecido", admite el preparador.

De cara al nuevo curso, el conjunto alicantino ha reforzado su plantilla con seis incorporaciones: el extremo Daniel Reinante, el central Juan Carlos Sempere, el portero Pau Guitart, Adrián Sánchez, Carles Asensio y Rafael Oliveira. Sánchez habla de ellos más en términos de carácter que de calidad técnica, de esa competitividad que un vestuario necesita para no relajarse ni en el entrenamiento más gris de febrero.

"Son seis jugadores bastante guerreros, gente que compite muy bien y que va a elevar seguro el nivel competitivo tanto en los entrenamientos como en los partidos, lo que nos va a hacer mejores", explica.

Detrás de la ilusión hay también una cuenta pendiente. El Horneo compitió de tú a tú con casi todos los rivales de la ASOBAL la pasada temporada, pero se dejó puntos importantes en el camino por márgenes mínimos, sobre todo cuando el autobús del equipo salía de Alicante.

Sánchez no busca excusas. Va directo al objetivo. "Nos quedó la espina clavada de algunos partidos que perdimos de algún gol. Ese es uno de los objetivos que nos marcamos este año, ser mejores, sobre todo a nivel de resultados fuera de casa".

El otro examen pendiente tiene que ver con la irregularidad que mostró el equipo entre la primera y la segunda vuelta.

Si en la el final de la primera vuelta el Horneo fue una versión sólida y reconocible, en la segunda el nivel se diluyó sin que el propio entrenador termine de encontrar una explicación cerrada. Recuperar esas sensaciones, sobre todo en el fortín del Pitiu Rochel, es la otra gran tarea del curso.

"Queremos seguir jugando tan bien en casa, seguir haciendo tantos puntos y continuar conectando con el pabellón y con nuestra afición", apunta.

Precisamente la grada ocupa un lugar central en el discurso de Sánchez, que entiende el ambiente del Pitiu Rochel como una pieza más del engranaje competitivo, casi como un jugador extra que incomoda al rival.

"Espero que la afición siga creciendo y siga impulsándonos en los partidos. Queremos que jugar en casa siga siendo algo especial", desea el técnico, convencido de que el equipo seguirá mostrando esa pasión y esa capacidad de lucha que lo caracterizaron el curso pasado.

El equipo tiene previsto realizar mañana jueves el primer entrenamiento con balón en el Pitiu Rochel, el paso siguiente, ya sobre el parqué, de una temporada que Sánchez afronta con la confianza de quien por fin siente que el equipo que tiene delante es el que había imaginado. "Estamos muy ilusionados y con muchas ganas de empezar", sentencia.