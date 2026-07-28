Presentación de la tercera edición del Gran Fondo, el Critérium Internacional y el estreno del Critérium Nacional Kids. La Nucía

La Nucía se convertirá el próximo 17 y 18 de octubre en la capital del ciclismo con un fin de semana pensado para reunir a profesionales, cicloturistas, leyendas de este deporte y futuras promesas. La tercera edición del Gran Fondo, el Critérium Internacional y el estreno del Critérium Nacional Kids compondrán un programa que consolida la apuesta del municipio.

Este año, además, llega con un reto apasionante. La organización premiará con 3.000 euros a quien consiga rebajar los 11 minutos y 57 segundos que Tadej Pogacar estableció el pasado invierno en la ascensión al Coll de Rates, uno de los puertos más reconocibles de la provincia de Alicante y lugar de peregrinación para los aficionados y los mejores equipos del mundo durante sus concentraciones invernales.

Ese reto será uno de los grandes atractivos de una cita que volverá a tener como embajador a Pedro Delgado. El ganador del Tour de Francia de 1988 y dos veces vencedor de la Vuelta a España respalda de nuevo un evento que sigue creciendo y que este año da un salto de calidad al entrar en las UCI Gran Fondo World Series, circuito que clasifica para el Campeonato del Mundo de 2027, que se celebrará en Francia.

El Gran Fondo de La Nucía reta a los ciclistas a batir a Tadej Pogacar en el Coll de Rates y ofrece 3.000 euros de premio. La Nucía

La prueba reina se disputará el domingo 18 de octubre con dos recorridos diseñados por Miguel Induráin. El primero, de 132 kilómetros y 2.275 metros de desnivel positivo, saldrá de La Nucía. El segundo, novedad de esta edición, tendrá 71 kilómetros y cerca de 1.000 metros de desnivel, con salida desde Gorga. Dos trazados que recorrerán algunos de los paisajes más reconocibles del interior alicantino, con el objetivo de atraer a cientos de aficionados llegados de distintos países.

Ciclismo base

La actividad arrancará un día antes con el foco puesto en el ciclismo base. El sábado se disputará el I Critérium Nacional Kids La Nucía, la primera competición de estas características que se organiza en España, y que permitirá participar de forma gratuita a niños y niñas de entre 5 y 16 años, estén o no federados.

Perico Delgado firmando un maillot. La Nucía

La jornada concluirá con una nueva edición del Critérium Internacional, una prueba que en apenas dos años se ha hecho un hueco en el calendario por su formato dinámico y espectacular. La competición volverá a combinar pruebas de eliminación y puntuación con el ya tradicional duelo final, que esta vez enfrentará por primera vez a un ciclista profesional con la patinadora Sara Cabrera, en un desafío inédito.

La organización desvelará en las próximas semanas el nombre del gran protagonista de esta edición, después de que Mathieu van der Poel e Isaac del Toro encabezaran el cartel en 2024 y 2025.

El alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, atendiendo a los medios de comunicación. La Nucía

La Nucía presentó este martes la programación en l'Edifici de l'Esport, en un acto con la presencia del alcalde, Bernabé Cano; el concejal de Deportes, Sergio Villalba; el presidente del Club Deportivo Podium, Javier Castellar; el presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana, José Enrique Gutiérrez, y Pedro Delgado.

Con el reclamo de desafiar uno de los registros más admirados del ciclismo actual, la presencia de una leyenda como Delgado y un programa que mezcla deporte profesional, cicloturismo y cantera, La Nucía vuelve a situarse entre las grandes citas del ciclismo europeo al margen de la competición oficial.