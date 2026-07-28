Las carreteras de Alicante donde Evenepoel y Van der Poel preparan sus victorias en el Tour de Francia: rampas del 15%

El reciente podio del Tour de Francia también tiene color alicantino. Detrás de los focos de París, del glamour de los Campos Elíseos y de una de las carreras más exigentes del mundo, hay una historia que se escribe durante gran parte del año en la Costa Blanca.

Remco Evenepoel, segundo clasificado de la Grande Boucle, y Mathieu van der Poel, vencedor de la última etapa en la capital francesa, han encontrado en la provincia de Alicante su lugar de descanso, entrenamiento y vida.

Tadej Pogacar domina el relato del ciclismo actual con una autoridad absoluta, pero hay otras gestas que explican la grandeza del pelotón. El segundo puesto de Evenepoel o el triunfo de Van der Poel en la última etapa son dos de ellas. Dos campeones mundiales con estilos diferentes en la vida y sobre la bicicleta, pero con un punto en común: ambos residen habitualmente en la provincia de Alicante.

El belga vive en Calpe. El neerlandés, en Moraira. Dos estrellas mundiales que durante la temporada compiten por los mayores objetivos del calendario y que durante buena parte del año comparten un escenario convertido en una de las grandes bases del ciclismo profesional.

Para los vecinos de la Marina Alta no es ninguna sorpresa encontrarlos por sus carreteras, sus montañas o sus calles. En invierno forman parte del paisaje. Se les puede ver acumulando kilómetros en puertos como el Coll de Rates, Tudons, Vall d'Ebo, Castell de Castells o Tárbena, templos del ciclismo alicantino y español, con rampas que superan el 15% y carreteras tranquilas donde preparar las grandes citas del calendario.

También es habitual verlos fuera de la bicicleta. Paseando, haciendo footing, disfrutando de las playas y calas de la zona o tomando un café en alguna terraza a pie de ruta. Incluso en pequeñas tiendas donde paran a comprar una bebida o algo dulce para recargar sus poderosas baterías. Escenas cotidianas, hasta que uno recuerda que esos clientes son capaces de subir al podio del Tour.

Evenepoel ha explicado en numerosas ocasiones que su cambio de vida ha influido en su rendimiento deportivo. El belga considera que la llegada a Calpe le ha permitido encontrar una mayor calidad de vida y unas condiciones ideales para preparar sus objetivos.

El campeón del mundo contra el crono, ganador de grandes vueltas y uno de los protagonistas del último lustro, convirtió Alicante en una pieza más de su preparación.

Van der Poel encontró en Moraira un equilibrio parecido. El neerlandés ha destacado la tranquilidad que siente en esta localidad, un lugar donde puede entrenar al máximo nivel y disfrutar de una vida alejada del ruido que acompaña a un campeón capaz de ganar clásicas, Mundiales y etapas del Tour. Tampoco olvida el ciclocross, su gran especialidad, donde ya dejó su sello como ganador en la prueba de Benidorm.

Su relación con la bicicleta en la zona refleja esa normalidad. No es extraño verlo compartir carretera con cicloturistas que coinciden con él durante una salida. Algunos incluso intentan aguantar su rueda durante unos kilómetros, un reto reservado para muy pocos.

La presencia de ambos es la cara más visible de un fenómeno que lleva años creciendo. Cada diciembre y enero, numerosos equipos del WorldTour eligen la provincia para sus concentraciones. Estructuras de grandes estrellas como Tadej Pogacar (UAE) o Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) han usado las carreteras alicantinas para preparar sus objetivos.

Pogacar, aunque no reside en Alicante, también ha dejado su marca en la provincia, ya que convirtió el Coll de Rates en uno de sus escenarios de preparación. El pentaganador del Tour y doble campeón Mundial pulverizó el récord de ascensión de uno de los puertos más emblemáticos de la Costa Blanca, una subida que se ha convertido en uno de los grandes test invernales para los profesionales.

La combinación de montaña, mar, clima y carreteras convierte a Alicante en un enorme centro de entrenamiento al aire libre. Los puertos de la Marina Alta, desde Coll de Rates hasta Tudons, Vall d'Ebo, Castell de Castells o Tárbena, forman parte del mapa habitual del ciclismo profesional cuando llega el invierno.

Las grandes victorias que llegan en julio empiezan mucho antes, entre puertos de montaña y kilómetros silenciosos. Alicante es el lugar donde se empieza a forjar el podio del Tour y gran parte de la leyenda del ciclismo en ruta.