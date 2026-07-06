Giorgi, entre el doble grado y KOTS, el club de la lucha más salvaje de Europa: "No hay reglas, puedes llegar a morir"

Giorgi Khachidze, graduado en Derecho y Criminología, no podría haber estudiado carreras más oportunas para participar en King of The Streets (KOTS), el club de lucha más sanguinario, salvaje y crudo de Europa, donde las leyes desaparecen en combates clandestinos en los que la única regla es que no hay reglas.

Este georgiano de 27 años, afincado en Elche, ha combinado durante años sus estudios superiores con las peleas, un perfil poco común, aún más dentro de la promotora ilegal más famosa, donde los competidores ponen su integridad, e incluso su vida, en juego.

Esta doble vida entre las clases de la Universidad de Alicante (UA) y las jaulas sorprendía tanto a amigos como a compañeros, pese a que el peleador lo entiende como algo natural y un reto donde empujar sus límites.

"Para mis compañeros es un choque verme ir a clase con el ojo moradoo las orejas rotas, pero al final se acostumbran. A mi madre no se lo explico mucho para no preocuparla; mi padre conoce el riesgo, pero ambos entienden que esto es lo que me hace feliz y me ayuda a superarme día a día", comenta el georgiano.

"Yo vengo de Georgia, donde la pelea es algo mucho más natural que en España. Una de las razones por las que di este salto fue para demostrarme a mí mismo que podía llegar a ese nivel de estrés y violencia", señala el peleador.

Giorgi es un tipo tranquilo, de los que miden sus palabras y tienen las cosas claras. "He sido luchador toda mi vida, pero he estudiado porque siempre tienes que tener un plan B; en el deporte, el plan A te va a fallar en el 99 % de los casos".

Esa mentalidad tan estructurada contrasta con sus aventuras en King of The Streets, donde los combates se libran sin normas ni guantes sobre hormigón, en almacenes, naves industriales o cárceles abandonadas.

Giorgi durante su primer combate en KOTS. Cedida

KOTS nació alrededor de 2018 en los rincones ocultos de Suecia de la mano de grupos de hooligans y veteranos del combate callejero.

En los últimos años ha evolucionado y crecido enormemente en popularidad, lo que atrae a nuevos gladiadores que, como Giorgi, buscan una experiencia real, despojada de todo glamur, pero que puede atraer las miradas de aficionados y, aún mejor, de patrocinadores.

Para entrar tienes que contactar con ellos y enviar material que certifique que estás preparado para una batalla que organizan clandestinamente y de la que los propios participantes no saben ni cuándo ni en qué país será hasta días antes.

Paso por KOTS

El georgiano ha participado en dos peleas brutales dentro de la organización. La primera la ganó con un espectacular KO y en la segunda cayó tras una guerra contra un veterano peleador en una cárcel de Marsella.

"La primera vez me avisaron con solo dos días de preaviso para enfrentarme a un rival que me sacaba 30 kg y 10 cm de altura; viajé, di el peso al día siguiente y al otro peleé. No existen las trampas, se puede hacer cualquier tipo de patada e incluso meter piquetes a los ojos; obviamente no llevas armas, pero vale todo", explica.

Uno de los mayores atractivos de estos combates son las bolsas que ganan los peleadores, ya que suelen ser de varios miles de euros por una pelea, mucho más de lo que aspirarían en cualquier promotora. Otro aliciente es que, en muchos casos, solo cobra el vencedor.

El georgiano durante su segundo combate en KOTS en una cárcel francesa. Cedida

Pese a que los combates se graban, recalca que "no es una película donde al terminar de grabar dejas de ser actor; tú entras en una jaula y, si mueres, mueres", sostiene.

Una vida de combate

Pero la carrera de Giorgi va más allá de KOTS. Desde que llegó de Georgia con 5 años, debido a la grave crisis que atravesaba el país tras la caída de la Unión Soviética y la guerra civil, no ha parado de entrenar artes marciales. Una historia de migración con muchos parecidos a la de su compatriota Ilia Topuria.

Al llegar a España, sus padres le apuntaron a lucha y a judo, y desde entonces no ha dejado de practicarlos, logrando varios campeonatos de España antes de hacer la transición a las artes marciales mixtas (MMA), pasando por el camino por el boxeo y el kickboxing.

El peleador de Elche, que también trabaja en el sector de la seguridad, destaca que aún hoy en día "hay gente que piensa que, por dedicarnos a pelear, somos gente violenta, pero yo soy el tipo menos violento que te vas a encontrar en la calle".

"Gracias a mis estudios y a la pelea, tengo una tranquilidad tan grande que me siento seguro para resolver cualquier conflicto hablando, sin tener que llegar a la violencia", apunta.

Y reconoce que el mayor aprendizaje que le deja haber entrado en una jaula que cierran con cadenas para pelear sin reglas es relativizar los problemas del día a día.

"Cuando sales de ahí y te enfrentas a cosas normales como un examen universitario, vas con total tranquilidad sabiendo que siempre puedes ir a recuperación", reflexiona.

Ahora Giorgi busca continuar exprimiendo los límites de su cuerpo y, sobre todo, de su mente con peleas de boxeo sin guantes (bare knuckle) en promotoras europeas para dar el salto a las MMA profesionales. Todo ello sin dejar de lado sus estudios para convertirse en abogado una vez que cuelgue los guantes.