Francisco Elson, invitado de excepción en la NBA Basketball School de La Nucía

El primer campus de verano de la NBA Basketball School en La Nucía cuenta en su semana inaugural con un invitado muy especial: Francisco Elson, exjugador y campeón de la NBA con los San Antonio Spurs en 2007. El pívot neerlandés, cercano y con gran sentido del humor, participa activamente con los jóvenes durante entrenamientos y dinámicas del campus.

Este primer NBA Basketball School Summer Camp reúne a 185 participantes a lo largo de dos intensas semanas, desarrollándose en los pabellones Camilo Cano y Muixara, con sesiones formativas tanto por la mañana como por la tarde. Se trata además de la segunda iniciativa de la recientemente creada NBA Basketball School en La Nucía, que tendrá programación durante todo el año.

Francisco Elson en La Nucía.

El campus recibió la visita del alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, junto al concejal de Deportes, Sergio Villalba.

“Una experiencia inolvidable en La Nucía”

Durante su estancia, Francisco Elson destacó: “Ha sido una experiencia fantástica estar por primera vez en La Nucía con los jóvenes. Es un campus muy completo y se nota el esfuerzo de los chicos. Han intentado superarme en la cancha —algo complicado (risas)—, pero lo importante es que están aprendiendo nuevos movimientos. Estoy aquí para compartir mi experiencia y aportar consejos que les ayuden a mejorar. Está siendo muy especial y divertido”.

Francisco Elson en La Nucía.

“Elson, un referente para los participantes”

El alcalde Bernabé Cano quiso agradecer la presencia del exjugador: “Contar con Francisco Elson en este primer campus es un auténtico privilegio. No es habitual poder entrenar junto a un campeón de la NBA, y su cercanía ha facilitado una gran conexión con los jóvenes. Seguro que su experiencia y conocimientos dejarán huella en esta primera semana del campus”.

Participación internacional

Un total de 185 jugadores y jugadoras de entre 8 y 17 años participan en esta edición. La mayoría proceden de distintas comunidades autónomas como Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y la Comunitat Valenciana, aunque también hay presencia internacional con participantes de Alemania, Doha, Luxemburgo, Bélgica e Inglaterra.

La Nucía, sede de la NBA Basketball School

Desde febrero, La Nucía se ha consolidado como sede oficial de la NBA Basketball School. En mayo se llevaron a cabo varias jornadas de captación para el lanzamiento de esta academia, que comenzará su actividad en septiembre con más de 200 aspirantes de distintos puntos del país.

Francisco Elson en La Nucía.

Próximo invitado: Bryan Gates

La semana que viene, el campus contará con la presencia de Bryan Gates, entrenador asistente de los Philadelphia 76ers, como técnico invitado.