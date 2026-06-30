El CF Intercity deposita el aval de 500.000 euros para seguir adelante con Alicante Park

El CF Intercity ha dado un nuevo paso en la tramitación de Alicante Park tras constituir y depositar la garantía provisional de 500.000 euros exigida por la Generalitat Valenciana dentro del procedimiento del Proyecto de Interés Autonómico (PIA).

Según ha informado el club, el depósito del aval permite continuar con la tramitación administrativa del proyecto y supone el cumplimiento de uno de los principales requisitos fijados por la administración autonómica tras su admisión a trámite.

La entidad explica que la garantía, fijada en el importe máximo previsto por la normativa para este tipo de procedimientos, tiene como objetivo respaldar la viabilidad de la iniciativa.

Asimismo, destaca que haber formalizado este trámite en un corto espacio de tiempo refleja su intención de seguir impulsando el desarrollo de Alicante Park.

Un complejo para deporte

El proyecto prevé la construcción de un complejo multifuncional en la zona de Rabasa, concebido para acoger eventos deportivos, culturales y musicales, además de contar con espacios destinados al ocio y la restauración durante todo el año.

Entre las infraestructuras planteadas figura un recinto para conciertos con capacidad para más de 30.000 personas y un estadio de fútbol con un aforo inicial de 10.000 espectadores, ampliable en función de futuras necesidades. El complejo también incorporará áreas para restauración, entretenimiento y celebración de eventos.

Según describen desde el CF Intercity, Alicante Park aspira a convertirse en un espacio con actividad permanente que contribuya a atraer grandes acontecimientos a la ciudad y dinamice la economía local.

Más de 60 millones

De acuerdo con los datos facilitados por el club, el proyecto contempla una inversión superior a los 60 millones de euros y la creación de más de 200 empleos directos.

Este avance se produce después de que el CF Intercity formalizara la compra de los cerca de 100.000 metros cuadrados sobre los que se levantará el complejo. La operación se cerró por un importe de 2.604.500 euros.

Con la adquisición de los terrenos, la admisión a trámite del Proyecto de Interés Autonómico y el depósito de la garantía provisional, el club continúa completando los trámites previstos para sacar adelante Alicante Park, cuya ejecución sigue pendiente de la resolución de los procedimientos administrativos correspondientes.