Esta es la mejor ruta ciclista de la Comunitat Valenciana: un ascenso de montaña con paisajes preciosos

Cada fin de semana, cientos de ciclistas toman las carreteras del interior de Alicante en busca de un desafío que combina deporte, paisaje y montaña.

Entre los más de 40 puertos de la provincia que superan los 1.000 metros de altitud, hay una ascensión que destaca por encima del resto y que se ha convertido en una referencia internacional para aficionados y profesionales: el Coll de Rates.

Situado entre la sierra del Carrascar de Parcent y la montaña del Ferrer, este puerto de montaña se ha ganado la fama de ser una de las mejores carreteras para practicar ciclismo de toda la Comunitat Valenciana.

Su trazado, sus vistas y unas condiciones climatológicas privilegiadas durante gran parte del año han convertido este enclave de la Marina Alta en un auténtico punto de peregrinación para amantes de las dos ruedas.

El collado alcanza los 628 metros de altitud y está atravesado por la carretera CV-715, que conecta Benidorm con Gandía pasando por Pego. En su entorno confluyen municipios como Parcent, Alcalalí y Tárbena, pequeñas localidades que han visto cómo el turismo ciclista se ha convertido en una parte fundamental de su actividad económica.

La ascensión más popular comienza desde Parcent. Son alrededor de seis kilómetros de subida constante, sin grandes rampas extremas, pero lo suficientemente exigentes como para poner a prueba las piernas de cualquier ciclista.

La regularidad de la pendiente permite mantener un ritmo constante mientras el paisaje se transforma progresivamente. Los núcleos urbanos quedan atrás y el recorrido se adentra entre campos de almendros, bancales y montañas.

La fama del Coll de Rates ha traspasado fronteras y equipos profesionales de toda Europa utilizan la zona para realizar concentraciones invernales y entrenamientos de pretemporada. Entre los nombres más destacados figura el esloveno Tadej Pogačar, una de las grandes estrellas del ciclismo mundial, que ha firmado algunos de los ascensos más rápidos registrados en esta carretera.

La creciente popularidad del puerto también ha generado efectos secundarios. Durante determinadas épocas del año, especialmente en invierno y primavera, la afluencia masiva de ciclistas provoca problemas de tráfico, saturación de aparcamientos e incluso conflictos de convivencia con los vecinos de la zona.

Esta situación ha llevado a las administraciones a estudiar posibles medidas para regular el acceso en determinados horarios o limitar el número de usuarios.

Pese a ello, el Coll de Rates mantiene intacto su atractivo y su atracción por llegar a la cima, donde numerosos ciclistas aprovechan para descansar, hacer fotografías o contemplar el valle antes del descenso.