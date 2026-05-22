Agustinos desafía a los gigantes en su camino a la ASOBAL

La Fundación Agustinos afronta su primera fase de ascenso a la ASOBAL como gran outsider del torneo en un escenario repleto de gigantes. Dos de sus posibles rivales cuentan con pasado brillante en la máxima categoría del balonmano español y el otro es uno de los grandes aspirantes al ascenso en los últimos años por plantilla y presupuesto.

El conjunto alicantino disputará este sábado a las 20:30 horas en Sagunto la semifinal ante el San Pablo Burgos, uno de los favoritos al salto de categoría, en una cita que mide ambición frente a jerarquía.

En la otra parte del cuadro, Anaitasuna, histórico del balonmano español, se enfrentará al Fertiberia Puerto de Sagunto, anfitrión del torneo y conocedor de cada detalle de su pista. Un contexto de máxima exigencia en el que Agustinos aparece sin la presión del cartel, pero con la convicción de que el salto de categoría, tras un curso regular sobresaliente, no es una utopía.

El equipo colegial ha llegado hasta aquí desde una trayectoria inesperada incluso en su propio entorno. El objetivo inicial era la permanencia sin sobresaltos, pero el grupo creció con el paso de las jornadas, se hizo fuerte en la zona alta y terminó sellando su clasificación para el playoff a falta de dos jornadas.

De hecho, el conjunto alicantino llegó a liderar la competición durante buena parte de la primera vuelta y ha demostrado durante el curso su capacidad para competir de tú a tú con los principales aspirantes, con victorias ante todos los rivales que se encontrará ahora en la fase de ascenso: triunfo ante el San Pablo Burgos en Alicante, dos victorias frente a Anaitasuna y balance positivo ante Fertiberia Puerto Sagunto, al que ganó en la Catedral y con el que empató en el Puerto de Sagunto.

Ahora, por primera vez en su historia, la Fundación Agustinos se encuentra ante la posibilidad real de pelear por el ascenso a la élite. Un escenario desconocido para un club construido desde la base, con una identidad muy marcada por la cantera y el trabajo formativo en el propio colegio.

Trabajo de cantera

Hasta nueve jugadores del equipo han pasado por sus aulas, una señal clara de la filosofía del proyecto, que combina formación y competición. A ese bloque se suman jugadores con experiencia en ascensos recientes, algunos de ellos procedentes del Horneo Alicante, lo que aporta un plus de competitividad en los momentos decisivos.

El equipo llega a la semifinal con prácticamente toda la plantilla disponible. La única baja confirmada es la de Adrián Navarro, lesionado de larga duración por una rotura del ligamento cruzado. El resto del grupo está a disposición del cuerpo técnico, mientras que Esteban Boix es duda tras arrastrar molestias en el menisco.

En el banquillo, Alejandro Carrillo, también profesor del colegio, mantiene el discurso de la prudencia sin renunciar a la ambición. “Es un partido muy duro, pero vamos a buscar nuestras opciones e intentar llegar al final con opciones reales de ganar”, ha señalado el técnico alicantino.

El entorno del equipo vive el momento con una mezcla de ilusión y vértigo. La cantera, el colegio y la afición han convertido esta fase en algo casi histórico, con un seguimiento que trasciende lo estrictamente deportivo.

Cerca de un centenar de aficionados se desplazarán desde Alicante para apoyar al equipo en Sagunto, aunque no se descarta la presencia de más seguidores que adquieran entradas sueltas para acompañar al equipo.

Sagunto será el escenario donde se mida el verdadero impacto de este grupo sin complejos y sin nada que perder. Un equipo sin etiqueta de favorito, pero con la convicción suficiente como para creer que los gigantes pueden tambalearse otra vez.