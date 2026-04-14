Awa Fam, la niña de Santa Pola que ha conquistado el baloncesto americano

Awa Fam, seleccionada en el número 3 por las Seattle Storm en el draft de la WNBA. EFE

De Santa Pola al número tres del draft de la WNBA. Un salto muy rápido y sin pasar por los tiempos habituales de formación en el baloncesto de élite. Awa Fam ha firmado una progresión que la sitúa entre los grandes nombres emergentes del deporte femenino español.

Ha logrado la elección más alta de una jugadora española en el draft y solo existe un precedente comparable en el baloncesto nacional, el número 3 de Pau Gasol en la NBA, referente del deporte español.

"Estar aquí, en la WNBA, es un sueño que tengo desde los 12 años. Poder hacerlo representando a mi país es algo precioso", explicó la exjugadora del Valencia Basket tras conocer su elección en el draft. Una frase que encaja con una trayectoria marcada por la precocidad.

Su irrupción internacional tuvo un punto clave en el último Europeo con la selección española. Ante Francia firmó 21 puntos y 31 de valoración en un partido que sostuvo a España en la pelea por el título y confirmó su nivel en la élite. Desde entonces, su proyección se ha acelerado.

Awa Fam nació en el Hospital de Elche y creció en Santa Pola. Empezó en el CD Polanens, donde dio sus primeros pasos en el baloncesto antes de incorporarse al Valencia Basket, donde completó su formación.

En Valencia creció en un entorno de exigencia deportiva y académica. Con 15 años debutó con el primer equipo. Su físico, 1,95 metros, y su capacidad para leer el juego la hicieron destacar pronto.

El club la fue incorporando de forma progresiva, alternando categorías y dinámica del primer equipo. También pasó por etapas de formación lejos de casa dentro del proceso habitual de jugadoras jóvenes de alto nivel.

La selección española llegó como paso natural. Primero en categorías inferiores y después en competiciones internacionales donde empezó a tener protagonismo. Plata mundial Sub 17, papel destacado en el Europeo Sub 20 y presencia creciente en la selección absoluta.

Awa Farm con el trofeo de MVP en el FIBA U20 Women's EuroBasket 2024, imagen de archivo. FIBA

El último verano terminó de consolidar su nombre en el grupo. Ya como una jugadora más dentro de la rotación.

Su historia también se entiende desde sus raíces. Sus padres llegaron a Santa Pola hace más de tres décadas y han desarrollado allí su vida en torno a un pequeño negocio familiar.

En ese equilibrio entre origen y élite aparece también su identidad. Mantiene el vínculo con sus raíces africanas a través de su familia y de referentes como Astou Ndour, con la que comparte ascendencia senegalesa.

Seattle será su próximo destino en la WNBA. Un paso más en una trayectoria que ha ido por delante de los tiempos habituales de desarrollo y que la coloca ya entre los nombres a seguir del baloncesto femenino internacional.

"Voy a asumir responsabilidades, dar lo mejor de mí y, sobre todo, aprender, también de las jugadoras más experimentadas", sentenció esta madrugada.