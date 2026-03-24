Armando Guerrero toma el mando de la parcela deportiva del Lucentum

Cambio en la sala de máquinas del Lucentum. El club alicantino ha anunciado este martes la incorporación a su organigrama de Armando Guerrero como nuevo director deportivo, una figura que no había cubierto de forma específica desde la salida de Asier Alonso el pasado verano.

Durante este tiempo, la parcela deportiva había sido asumida de forma compartida por el presidente, Daniel Adriasola, el representante de la propiedad, Roberto Aguayo, y el técnico, Rubén Perelló.

La llegada del técnico canario no solo responde a la necesidad de dotar de orden y continuidad a la planificación deportiva, sino que se enmarca en una estrategia más amplia que conecta directamente con México.

Guerrero compatibilizará su cargo en el Lucentum con el de director deportivo en Ángeles CDMX, club que comparte propiedad con la entidad alicantina bajo el paraguas de la familia Díaz, empresarios mexicanos que han impulsado esta estructura bicontinental.

Esta doble función no es casual. Es una de las primeras derivadas concretas de la línea de trabajo que ha empezado a desarrollar Adriasola tras su reciente estancia en México, donde conoció de primera mano el funcionamiento del club hermano.

De ese viaje salió la idea de acelerar la colaboración entre ambas entidades y de empezar a construir sinergias reales, más allá de la coincidencia en la propiedad. La figura de Guerrero encaja en ese plan como nexo natural entre los dos proyectos.

Experiencia

El nuevo director deportivo aterriza en Alicante con un perfil marcado por la formación y la gestión de talento. Nacido en Gran Canaria en 1967, ha desarrollado buena parte de su carrera en el CB Gran Canaria, donde tuvo dos etapas diferenciadas pero complementarias.

En la primera, entre 2001 y 2008, combinó su trabajo como entrenador en Liga EBA con responsabilidades en el área deportiva, con especial atención al desarrollo individual de jugadores jóvenes. En la segunda, entre 2017 y 2023, asumió la dirección de la cantera, consolidando una estructura reconocida por su capacidad para generar talento.

Su trayectoria incluye también su paso por el Real Betis Baloncesto, donde ejerció como director deportivo durante dos temporadas y logró el ascenso a la ACB en la campaña 2024/2025, un contexto competitivo que le permitió reforzar su experiencia en la construcción de plantillas con objetivos concretos.

Desde diciembre de 2025 trabaja en Ángeles CDMX, una experiencia que ahora adquiere un valor añadido en el contexto del Lucentum.

La idea del club es que esa conexión sirva para abrir vías de colaboración en ámbitos como la captación de jugadores, el intercambio de conocimiento o la coordinación de estructuras deportivas, en un modelo todavía incipiente pero con recorrido.

En clave interna, la incorporación de Guerrero permite al Lucentum recuperar una figura clave en su organigrama.

Desde la salida de Alonso, la parcela deportiva había quedado repartida entre varias manos, una solución de transición que el club consideraba provisional.

Guerrero firma hasta el final de la presente temporada y dos más, un margen que le permitirá trabajar con cierta perspectiva en la planificación.

Su reto inmediato pasa por integrarse en la dinámica del equipo y coordinarse con Perelló en la configuración de la plantilla, pero también por sentar las bases de una estructura que conecte Alicante y México de forma efectiva.