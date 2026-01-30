La élite del boxeo se cita en La Nucía para preparar la temporada

La Nucía se ha consolidado esta semana como uno de los principales centros de referencia del boxeo internacional con la celebración de un Training Camp Internacional que reúne a 200 deportistas de ocho países, concentrados en el municipio alicantino para preparar la temporada 2026 y sus primeras grandes citas competitivas.

Desde el pasado lunes, boxeadores, técnicos y entrenadores procedentes de España, Ucrania, China Taipéi, Reino Unido, Kazajistán, Suiza, Eslovaquia y Países Bajos trabajan de forma intensiva en el Combat Sports Center La Nucía, instalación que actúa como sede principal de todas las sesiones de entrenamiento durante la semana.

El protagonismo en esta concentración lo asume la selección olímpica española, presente prácticamente al completo y convertida en uno de los ejes del trabajo diario.

La presencia del combinado nacional refuerza el nivel competitivo del training camp y subraya la importancia de La Nucía dentro de la planificación de la Real Federación Española de Boxeo de cara al nuevo ciclo olímpico.

Entre los integrantes del equipo español figuran algunos de los nombres más destacados del boxeo nacional, como Enmanuel Reyes Pla, bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, Oier Ibarretxe, también olímpico en la capital francesa, además de Pablo Coy, Adrián Fresneda, Mariana Soto, Marta López, Dúnia Martínez y Claudia Alcañiz, todos ellos inmersos en la preparación de un calendario internacional especialmente exigente.

Esta concentración internacional sirve además como antesala de la primera gran cita internacional de la temporada, el Boxam Elite Internacional, que se disputará también en La Nucía la próxima semana.

La concentración permite a los deportistas ajustar su puesta a punto antes de afrontar competiciones que puntúan para el ranking preolímpico, como la World Boxing Cup Stage 1 en Brasil o el Campeonato de Europa en Bulgaria, dentro del camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Training Camp ha sido organizado por la Real Federación Española de Boxeo (RFEBox) con el respaldo de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Nucía y la Diputación de Alicante.

Durante la semana, el alcalde Bernabé Cano visitó una de las sesiones de entrenamiento junto al presidente de la RFEBox, Felipe Martínez, el entrenador Pedro Díaz y el concejal de Deportes Sergio Villalba.

La apuesta federativa por La Nucía se prolongará con la celebración del BOXAM International Tournament Élite 2026, que tendrá lugar del 2 al 8 de febrero en el pabellón Muixara.

El torneo contará con la participación de 300 boxeadores y boxeadoras de más de 20 países en las categorías élite masculina y femenina, confirmando el peso internacional del evento y el papel de La Nucía como sede estable del boxeo de alto nivel.