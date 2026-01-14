Orts lidera la armada española frente al coloso Van der Poel en Benidorm

Benidorm volverá a situarse este domingo en el epicentro del ciclocross mundial con la disputa de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca 2026, una cita asentada en el calendario internacional que reunirá en los parques de El Moralet y Foietes a las grandes figuras mundiales de la especialidad.

En ese escenario de máxima exigencia, Felipe Orts ejercerá como gran referente español frente a un elenco de rivales encabezado por el neerlandés Mathieu van der Poel y el belga Thibau Nys.

Felipe Orts y Sofía Rodríguez lideran el equipo español tras proclamarse campeones de España el pasado domingo en Tarancón.

Para Orts fue su octavo título consecutivo, una cifra que consolida su condición de mejor especialista español de todos los tiempos, mientras que Rodríguez sumó su segunda corona seguida.

El seleccionador nacional, Javier Ruiz de Larrinaga, define la cita de Benidorm como "el momento más importante de la temporada" para los corredores nacionales.

Para Orts, además, la carrera tiene un componente simbólico añadido. Corre en casa, en un circuito que conoce al detalle y en el que aún le falta una victoria para completar un palmarés ya histórico.

Ese triunfo supondría el último paso para coronar la trayectoria más brillante jamás firmada por un ciclista español en esta especialidad, un objetivo que añade un punto de presión y motivación a partes iguales.

Van der Poel durante una prueba.

El vilero llega, además, en uno de los mejores momentos de su temporada. Tras un inicio más discreto, la gira navideña confirmó su madurez competitiva. Comenzó con las victorias en Xàtiva y Cocentaina y se consolidó en Bélgica, donde disputó diez pruebas en apenas quince días y firmó resultados de gran nivel, siempre dentro del ‘top 10’ salvo en Gavere.

El punto culminante llegó en Mol, donde se subió al podio junto a Mathieu van der Poel y Toon Aerts bajo una intensa nevada, una imagen ya icónica del ciclocross español.

"De Felipe podemos esperarlo todo", resume Ruiz de Larrinaga, convencido de que el de La Vila Joiosa ha sabido ajustar su preparación para llegar a Benidorm en plenitud. Más allá de los resultados, el seleccionador destaca la regularidad y la solvencia con la que Orts se ha instalado entre los mejores del mundo.

Los ogros

Enfrente estará Mathieu van der Poel, ‘la Bestia’, dominador del ciclocross en los últimos años, actual líder de la Copa del Mundo y ganador ya de una edición en Benidorm. El neerlandés representa el ciclocross total, capaz de imponer un ritmo demoledor y de marcar diferencias en cualquier terreno, incluso en circuitos tan particulares como el benidormense.

Junto a él emerge con fuerza Thibau Nys, campeón de Europa y vencedor de la prueba el pasado año, cuya presencia en Benidorm ya estaba confirmada desde hace semanas.

El belga, segundo a 10 puntos de Van der Poel, se ha consolidado como uno de los grandes nombres del panorama internacional y aparece de nuevo como uno de los principales favoritos en un recorrido que premia tanto la potencia como la inteligencia táctica.

Países Bajos llegará además con un bloque de enorme nivel también en categoría femenina, liderado por Lucinda Brand, vencedora en siete de las nueve pruebas disputadas hasta la fecha.

Brand cuenta con una ventaja de 82 puntos sobre su compatriota Aniek van Alphen y podría asegurar matemáticamente en Benidorm su cuarta Copa del Mundo, un hito que subraya su dominio durante la temporada.

La neerlandesa tendrá como principales rivales a sus propias compañeras de selección, entre ellas Ceylin del Carmen Alvarado, campeona nacional y ganadora de la última prueba puntuable, además de Inge van der Heijden, Aniek van Alphen y Shirin van Anrooij, en una demostración más del poderío neerlandés.

En el bando español, Sofía Rodríguez será la punta de lanza en la prueba femenina. La doble campeona de España llega con la ambición de dar un paso más hacia la élite mundial, impulsada por la motivación extra de competir en casa y por un tramo final de temporada que invita al optimismo.

El evento irá acompañado de un iimportante despliegue organizativo. El Ayuntamiento de Benidorm prevé una asistencia de 15.000 espectadores, por lo que ha reforzado el dispositivo de seguridad con 37 efectivos adicionales.

El circuito presenta además novedades destacadas, como el traslado de la salida y la meta a la avenida 9 d’Octubre, con una llegada en cuesta diseñada para aumentar la dificultad del recorrido.

Con todos estos ingredientes, Benidorm se prepara para vivir una jornada de ciclocross de alto voltaje, con Felipe Orts liderando la respuesta española frente al poderío neerlandés y belga en un escenario que ya es referencia imprescindible del calendario internacional.