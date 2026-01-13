Vingegaard anuncia en La Nucía que correrá Giro y Tour la próxima temporada

El danés Jonas Vingegaard, uno de los líderes del equipo Visma-Lease a Bike, ha anunciado en La Nucía que volverá a centrar su calendario en las grandes vueltas y, además del Tour de Francia, debutará en el Giro de Italia la próxima temporada, con el objetivo principal puesto de nuevo en la ronda francesa, informa EFE.

La escuadra holandesa está realizando esta concentración de pretemporada en La Nucía por

segundo año consecutivo en el Hotel Barceló, del 11 al 24 de enero, con todos sus equipos: masculino,

femenino y equipo de desarrollo.



"Al margen de que siempre ha querido correr el Giro, estamos convencidos de que hacerlo le beneficiará de cara al Tour", explicó el director deportivo del equipo, Grischa Niermann en La Nucía, donde se encuentran concentrados, quien subrayó que, aunque la escuadra aspirará a ganar en Italia, "el Tour sigue siendo nuestro principal objetivo".

"Llevo tiempo pensando en correr el Giro. Es una de las carreras más importantes del calendario y una que nunca he hecho", señaló Vingegaard, que se mostró ilusionado con su estreno en la ronda italiana. "Siento que ahora es el momento perfecto. Ganar la Vuelta el otoño pasado me motiva aún más para ir a por la victoria también en Italia. Me encantaría añadir la 'maglia' rosa a mi colección", añadió.



Vingegaard ha logrado dos victorias y tres segundos puestos en sus cinco participaciones en el Tour de Francia, una carrera que considera su gran objetivo. "Ganarlo por tercera vez sería increíble. Será difícil, aunque quizá más emocionante que las dos ediciones anteriores", afirmó el danés, en referencia al recorrido.

Los ciclistas Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Pauline Ferrand-Prévot, Marianne Vos y Matteo Jorgenson junto a Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. Ayuntamiento de La Nucía

Por su parte, el equipo Visma | Lease a Bike Women ha fijado como grandes objetivos de la temporada la conquista de las clásicas de primavera y la defensa del título en el Tour de Francia Femenino, según afirmaron este martes en La Nucía y recoge Efe.

Equipo Visma | Lease a Bike Women en La Nucía. Ayuntamiento de La Nucía

Tras una campaña de éxitos, marcada por los triunfos en la París-Roubaix y en el Tour de Francia Femenino con Pauline Ferrand-Prévot como líder, el conjunto neerlandés vuelve a aspirar a lo más alto del calendario internacional.

"El desarrollo de nuestras ciclistas y del equipo sigue siendo una prioridad, pero también queremos luchar por las victorias", señaló el director del equipo, Rutger Tijssen, quien subrayó que el objetivo principal pasa por "ganar las clásicas de primavera y defender el título en el Tour de Francia Femenino".