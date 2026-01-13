El duelo de Copa del Rey entre Betis y Elche se podrá seguir en À Punt Radio

Josan durante una de las últimas visitas del Betis. Elche CF

El duelo de octavos de final de Copa del Rey que enfrentará este miércoles a Betis y Elche (21 h) se podrá seguir en À Punt Radio a partir de las 20 horas en el carrusel del programa Punt a punt.

La semana deportiva en À Punt Radio ofrece un carrusel de la mano del equipo que encabeza el periodista Luis Urrutia.

El emparejamiento con el Real Betis no ha dejado demasiado satisfecho al club ilicitano, cuya principal aspiración era poder disputar la eliminatoria como local en el estadio Martínez Valero.

El Elche deseaba ofrecer al menos un partido del torneo a su afición y, además, jugar en casa, con unos números como local apenas mancillados por la reciente derrota ante el Villarreal, era considerado una garantía de éxito.

A ello se suma que, en medio de una semana con compromisos importantes de Liga, con un partido en casa ante el Sevilla y la visita al Levante, el club valoraba especialmente la posibilidad de ahorrarse un desplazamiento.

Desde el punto de vista emotivo, la eliminatoria complace al técnico del Elche, Eder Sarabia, con pasado en la entidad verdiblanca tras su etapa como segundo en el banquillo de Quique Setién.

El Elche se enfrentará por quinta vez en la historia de la Copa del Rey al Real Betis, equipo al que sólo pudo eliminar en una ocasión. El primer pulso entre ambos conjuntos se produjo en la temporada 1934-35, en una ronda previa, con victoria del equipo bético por 5-0.

Más deporte

Además, el equipo del carrusel deportivo ofrecerá los tres partidos aplazados de Tercera División: Alzira-Atlético Saguntino, Vall d'Uixó-Jove Espanyol y Crevillent-Atlético Levante.

Y la jornada concluirá con una nueva cita con la Euroliga femenina, con el partido Valencia Basket- Venecia, a las 19.15 h.

El jueves 15 de enero, también a partir de las 20 h, Punt a punt acercará en directo el partido que disputa el Valencia en el Estadio de El Plantío contra el Burgos, con la narración de Luis Urrutia y los comentarios de Fernando Gómez, Juanjo Rodri y Carlos Egea.

Una cita que los valencianistas esperan para ganar confianza en su juego y pasar a cuartos de final de la Copa.

El equipo de Carlos Corberán afronta este duelo con la mirada puesta en mejorar el rendimiento del equipo y cambiar el rumbo de la temporada durante los próximos partidos para salir de la zona de descenso en la liga.