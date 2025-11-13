Una Elche franjiceleste se rinde ante Messi en el entrenamiento de Argentina

Leo Messi esta mañana en el entrenamiento de la selección argentina en el estadio Martínez Valero de Elche- Iván Villarejo

Elche se ha teñido esta mañana de franjiceleste para ver el entrenamiento de la selección argentina de fútbol y a su estrella, Leo Messi, que ha levantado de sus asientos a más de 20.000 aficionados en el estadio Martínez Valero.

Argentinos, ilicitanos y aficionados al fútbol en general de toda la provincia y de más allá han disfrutado de los ejercicios de los campeones del mundo, que se despiden este viernes de su stage en el pueblo de Algorfa para disputar un partido amistoso ante Angola en Luanda.

La expectación por ver al combinado argentino ha provocado una marea albiceleste que ha convertido el estadio del Elche CF en una mini Bombonera con todas las miradas puestas en Messi, quien seguramente no vuelva a pisar un campo de fútbol en Alicante.

Argentinos venidos de toda España han aprovechado para ver de cerca a sus ídolos en una fiesta del fútbol en la que no han faltado pancartas, banderas y camisetas de Argentina, del Barcelona y de clubes argentinos.

Messi saludando a la afición. Iván Villarejo

Ante la gran demanda por ver a la selección, el Elche ha decidido abrir las puertas para los varios miles de aficionados que no habían podido conseguir las entradas gratuitas que se podían retirar desde el día de ayer.

El entrenamiento, de apenas una hora de duración, ha consistido en unos ejercicios de activación física, seguidos por desplazamientos, rondos, disparos a puerta y un partidillo. Para concluir la fiesta los jugadores han repartido balones entre la afición.

El estadio del Elche CF, club propiedad del agente futbolístico argentino Christian Bragarnik, se encuentra a menos de media hora del lugar de concentración del equipo, lo que ha facilitado la celebración del entrenamiento.

Los aficionados enloquecen ante la llegada de la selección argentina. Iván Villarejo

Los abonados del Elche tuvieron preferencia para reservar localidades e incluso hubo reventa en diversas plataformas web para vender las deseadas entradas.

Algunos miembros de la primera plantilla, como el entrenador, Eder Sarabia, el portero argentino Matías Dituro o Josan, y jugadores de las categorías inferiores del club también han seguido el entrenamiento desde las gradas.

Concluye así la preparación en suelo alicantino de los hombres dirigidos por Lionel Scaloni tras una semana de entrenamientos en el lujoso complejo de La Finca Resort.

Tras el encuentro en tierras africanas, el equipo tenía programado regresar a Algorfa, aunque la Asociación del Futbol Argentino (AFA) ha anunciado que finalmente la concentración terminará tras el partido, por lo que no regresarán a la provincia.