Los precios por ver a la selección española en Elche: 39 euros la más barata y 86 la más cara

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya ha hecho oficiales los precios para el partido que la selección, vigente campeona continental, disputará ante Georgia en el estadio Martínez Valero de Elche el próximo 11 de octubre.

El valor de las localidades para este encuentro internacional, primero de España como local en su camino al próximo Mundial 2025, oscila entre los 39 euros en los fondos y los 86 en la tribuna cubierta central. Las localidades de Preferencia tendrán un valor de 49 euros y 55 en la zona de tribuna.

Las previsiones de la RFEF es que el estadio Martínez Valero registrará otro lleno histórico, con más de 31.000 espectadores en las gradas, ya que será la primera ocasión en la que España visite Elche desde que alcanzó su último Europeo.

Los abonados del Elche (27.000) tendrán un plazo preferencial sobre el resto de los aficionados para la compra de las entradas, que comienza este lunes a las 12:00 horas del mediodía.

Los seguidores franjiverdes dispondrán hasta el martes, 2 de septiembre, a las 12:00 horas, para adquirir sus localidades, salvo que se agote antes el cupo destinado a esta fase.

Cada carnet de abonado del Elche permitirá adquirir hasta cuatro localidades (una para el socio y tres para acompañantes), si bien el número de entradas destinadas en esta fase es limitado.

Asimismo, la federación también habilitará localidades específicas para personas con movilidad reducida en silla de ruedas, con un precio de 55 euros en Tribuna y 49 euros en Preferencia, que incluyen la entrada gratuita de un acompañante.

También se pondrán a disposición de los aficionados áreas VIP y packs familiares, según ha informado este domingo la entidad ilicitana.

Una vez finalizada esta ventana, las entradas pasarán a estar disponibles para el público en general a partir de las 12:00 horas de este martes y permanecerán a la venta hasta agotar existencias, con un máximo de seis localidades por operación.

Estadio talismán

España regresará a Elche siete años después de su última visita. En aquella ocasión, el combinado que dirigía Luis Enrique Martínez destrozó a Croacia, entonces subcampeón del Mundo, por 6-0.

El ilicitano Saúl Ñíguez, Asensio, Rodrigo, Ramos, Isco y Jalinic en propia puerta fueron los autores de los goles.

Además de ese partido, España disputó en el Martínez Valero otros cinco, tres de ellos clasificatorios para torneos, con un pleno de victorias. En su primera aparición en el estadio ilicitano, España, en un amistoso, goleó a Bélgica (3-0), en 1986.

El segundo enfrentamiento, clasificatorio para la Eurocopa, se saldó con otro 3-0, en esta ocasión ante Macedonia, en 1995.

España venció a Ucrania (2-1) en otro partido de la fase de clasificación para el Europeo en 2003 y en 2006, en un amistoso, derrotó a Egipto, entonces campeona de África (2-0).

En 2008, en un amistoso, la que cayó fue Italia (1-0), campeona del Mundo, y por último el citado partido ante Croacia (6-0), correspondiente a la Liga de Naciones.