El reencuentro entre Elche y Levante en Primera se vivirá en À Punt Radio este viernes

Las gradas del Martínez Valero llenas en una imagen de archivo.

El reencuentro entre Elche y Levante en Primera que se disputará este viernes en el Martínez Valero en se vivirá en À Punt Radio a través del programa Punt a punt.

La radio valenciana cubrirá el primer duelo autonómico del Elche en su regreso a la máxima categoría desde las 18:00 horas.

El equipo de Punt a punt estará en la fortaleza ilicitana para contar un encuentro entre recién ascendidos de la mano de Raúl Pina, Vicent Latorre y Jorge López.

Así, el encuentro entre el Hércules-Tarazona de este sábado también podrá seguirse a través de la radio pública valenciana y será narrado por Gonzalo Blanes.

El conjunto blanquiazul comienza una nueva temporada en busca de su ascenso definitivo al fútbol profesional con una ciudad volcada que ha superado los 10.000 abonados.

A continuación, desde las 21:30 h y en directo desde Mestalla, À Punt Radio cubrirá el Valencia-Getafe con Luis Urrutia, Fernando, Carlos Egea y Juanjo Rodri.

El calendario deportivo continúa el sábado y domingo para finalizar un fin de semana con 21 horas de deporte.

El sábado, a las 12:00 h, el Levante femenino debutará en liga contra el Granada: primera jornada en la división de honor élite de balonmano con el derbi autonómico entre Elda Prestigio y Morvedre.

Además, estarán pendientes del Sporting Rioja y del Atticgo Bm Elche. Seguidamente, triple cita con el fútbol: de Segunda División con el Castellón-Zaragoza, y de Primera Federación con el Sabadell-Eldense y el Hércules-Tarazona, narrados por Salva Gomis, José Luis Gual y Gonzalo Blanes, respectivamente.

El domingo, desde las 16:00 h, las miradas estarán puestas en el estadio de Balaídos, donde el Villarreal se enfrentará al Celta.

También se seguirá el Open de galotxa, el Trofeo Diputación de Valencia, la Vuelta Ciclista a España, el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 y el España-Chipre del Eurobasket masculino.

"Un menú lleno de deportes de alto nivel para no perderse ningún detalle de lo que prepara À Punt Ràdio cada fin de semana con el equipo de expertos de Punt a punt", señalan desde la radiotelevisión pública.