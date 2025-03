Febas y Pejiño acaban con la resistencia del Eldense (2-0)

Los goles de Aleix Febas y Pejiño en el tramo final del partido han permitido al Elche mantener su excelente racha como local para seguir en la zona de ascenso de la tabla y acabar con la resistencia y el buen trabajo defensivo del Deportivo Eldense, recoge la crónica de Efe.



El conjunto de José Luis Oltra logró maniatar al Elche durante gran parte del encuentro, pero los cambios introducidos por Eder Sarabia y una genialidad de Febas lograron desbloquear un partido que estaba completamente atascado.

El conjunto ilicitano, como era previsible, asumió el control del balón desde el primer instante ante un Eldense replegado en su campo. Óscar Plano, tras una combinación de todo el ataque ilicitano, tuvo la primera ocasión del Elche, pero el portero Dani Martín tapó con acierto el último toque del delantero.





Con el paso de los minutos, el Eldense, ejemplar en las ayudas defensivas, se fue soltando en ataque y protagonizó algún acercamiento, aunque sin riesgo real para la portería de Dituro.



El Elche no tuvo fluidez entre líneas para superar las barreras del Eldense ni capacidad de desborde por las bandas, bien tapadas por su rival.



John Chetauya y Sori Kaba, con remates de cabeza que no encontraron portería, y Óscar Plano, con un disparo ajustado al palo, protagonizaron las mejores acciones ofensivas del Elche.



El Eldense aprovechó las dudas ofensivas del Elche para dar un paso adelante en la segunda mitad, en la que se mostró más ambicioso e insinuante en ataque, aunque sin perder el orden defensivo.



El técnico del Elche, Eder Sarabia, intentó reanimar a su equipo con un triple cambio a media hora del final. El conjunto ilicitano reaccionó y dispuso de la mejor ocasión del partido tras un disparo de Pejiño que no atajó el portero. Nico Castro recogió el rechace, pero no pudo superar a Dani Martín.



El Elche fue a más, aunque tuvo que ser Febas, en una acción personal repleta de calidad, el que logró descerrajar la defensa visitante con un disparo de rosca.



Oltra movió el banquillo con dos cambios ofensivos, pero el Elche, que por fin pudo disfrutar de espacios, jugó a placer y rozó la sentencia con disparos de Mourad y Nico Castro que salieron desviados.



Ya en los instantes finales, Josan, tras un contragolpe, asistió a Pejiño para que el extremo cerrara el partido con su primer tanto con la camiseta del Elche.

Ficha técnica

2. Elche: Elche: Dituro; John Chetauya (Álvaro Núñez, min. 58), Affengruber, Bigas, Salinas; Josan (Rashani, min. 87), Aleix Febas, Rodrigo Mendoza (Nico Castro, min. 58), Germán Valera (Pejiño, min. 58); Óscar Plano y Sory Kaba (Mourad, min. 74).



0. Eldense: Dani Martín; Fran Gámez, Dumic (Gassama, min. 82), Íñigo Piña, Marc Mateu; Sergio Ortuño, Diawara (Timor, min. 68), Camarasa (Juanto, min. 82); Víctor García, Javi Llabrés (Fede Vico, min. 28) y Nacho Quintana (Collado, min. 68).



Goles: 1-0, min. 77: Febas. 2-0, min. 84: Pejiño.



Árbitro: Galech Apezteguía (Comité navarro). Mostró tarjeta amarilla a Diawara y Víctor García por el Eldense.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 32 de la Liga Hypermotion disputado en el estadio Martínez Valero ante 20.431 espectadores.