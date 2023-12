El nuevo héroe de Alicante en el Barça que entrenaba con una camiseta de Iker Casillas

Iñaki Peña se ha convertido en el nuevo héroe de la afición del Barcelona tras sus dos últimas actuaciones ante Porto, en Liga de Campeones, y Atlético de Madrid, en la Liga. El joven portero (Alicante, 1999) ha logrado sustituir con éxito a una leyenda del club, Marc André Ter Stegen, en una semana clave para el devenir del conjunto catalán, que llegaba a ambas citas pendiente de un hilo.

El alicantino frenó al Porto con varias paradas en la primera parte y, este pasado domingo impidió al Atlético de Madrid puntuar en Montjuïc con dos intervenciones antológicas. Sobre todo la primera, tras un lanzamiento de falta de Memphis Depay en la que Iñaki Peña voló para sacar el balón del ángulo en una acción de enorme belleza plástica.

El técnico que lo descubrió para el fútbol, Ernesto Almodóvar, actual coordinador de los equipos de fútbol 8 del Villarreal, recuerda para EL ESPAÑOL de Alicante los primeros pasos de Iñaki, quien con sólo cinco años ya llamaba la atención por su calidad y madurez. "Recuerdo que su hermano mediano fue a Villafranqueza para hacer una prueba con el infantil del Alicante. Iñaki, que tenía cinco años llevaba una camiseta de Iker Casillas, estaba mientras tanto entrenando con su padre. Enseguida me llamó la atención su coordinación y su calidad técnica", relata.

Almodóvar, con buen ojo para descubrir talentos, actuó con celeridad ante el diamante en bruto que se acababa de encontrar. "Su padre me dijo que jugaba de jugador y de portero. Enseguida le hicimos hueco en el equipo, a pesar de que era dos años menor que los prebenjamines de primer año", relata el actual técnico del Villarreal, quien señala que hubo que hacer "algún apaño federativo" para que Iñaki pudiera jugar con el Alicante.

"Siempre fue adelantado a su categoría. Ese año jugó con niños dos años mayores y después con compañeros de un año más", rememora. El portero no duró mucho en Alicante. Enseguida el Villarreal, en plena fase de expansión, echó sus redes sobre el alicantino. El Hércules no estaba en esos momentos para fijarse en la cantera de la provincia y el Alicante, que ya iba camino de la desaparición, no tenía argumentos para frenar su marcha.

"Es que su potencial estaba para otra cosa. Aquí no se le podían dar los recursos para mejorar su formación. Da mucha pena que tanto talento se escape de nuestra provincia", reflexiona con pesar el técnico, fundador en Alicante años atrás del club Lacross Babel.

Almodóbar también destaca la voluntad de hierro del portero y su familia para labrarse un futuro en el fútbol profesional. "Durante un tiempo entrenó con el Kelme de Elche, que era un equipo conveniado, y viajaba a Villarreal los fines de semana para jugar", relata Almodóvar, quien no duda al señalar que Iñaki Peña estaba predestinado a triunfar. "Se le veían unas condiciones fuera de lo normal, pero es verdad que a veces necesitas un poco de suerte y que el contexto te ayude", argumenta.

"La cesión al Galatasaray le pudo salir mal, pero a él le reforzó. Y luego se ha encontrado un contexto de crisis en el Barcelona que ha ayudado a dar salida a jugadores jóvenes, como Fermín, que igual en otra situación estaría ya cedido. La lesión de Ter Stegen, que es un gran referente, la ha sabido aprovechar", añade el técnico.

Almodóvar recuerda como si fuera ayer las acciones que protagonizaba Iñaki Peña durante su etapa formativa. "A nivel técnico era brutal, pero brutal de verdad. No es lo que hacía bajo los palos, es que era capaz de poner la pelota en el lugar del campo que le dijeras. Tiene un golpeo espectacular de volea para pases largos", explica el alicantino, quien ha seguido desde la distancia la carrera del joven guardameta.

El camino a la leyenda

"En Villarreal estuvo poco, pero siempre sigues a la gente con la que has tenido contacto. Ha sido internacional siempre en categorías inferiores y elegido mejor portero de los torneos para equipos infantiles en varias ocasiones", asegura.

Ahora, Iñaki Peña recoge los frutos de tanto sacrificio y lleva camino de convertirse en un nuevo jugador alicantino que deja huella en Barcelona, como en su día hicieron Juan Manuel Asensi o Guillermo Amor.

