El Hércules y el capitán Raúl Ruiz separan sus caminos

Raúl Ruiz ya es historia del Hércules. El alicantino, capitán del equipo, cierra su segunda etapa en el club que le vio nacer de forma triste y casi por la puerta de atrás. El lateral era consciente de que no entraba en los planes del nuevo cuerpo técnico, que solo contemplaba su continuidad en el caso hipotético de que fallaran otras muchas opciones. Por eso, ya con el balón rodando en la pretemporada, no ha esperado más y ha decidido buscarse la vida en otro lugar.

Nadie pone en duda su compromiso y pasión por los colores, pero la nefasta dinámica deportiva del Hércules en las últimas temporadas se lo lleva todo por delante, sentimientos incluidos. Raúl Ruiz, de 33 años, fue una apuesta del Hércules para ascender a Segunda División y la realidad es que, cuatro temporadas después, el equipo está en Segunda Federación.

Raúl, en un comunicado en las redes sociales, se ha despedido del Hércules, al que ha calificado como el club de su “vida”. “Cuando recibí la llamada para volver, no dudé ni un segundo de que era lo que quería y debía hacer, porque era el sueño que tenía desde niño era poder jugar en el Rico Pérez”, señala el ex capitán herculano, quien lamenta que durante su etapa en la entidad “las cosas no han salido como me hubiera gustado”.

Sin embargo, el alicantino se siente “afortunado” al haber cumplido “el sueño de cualquier niño herculano”. Tras dar las gracias a los trabajadores del club y a todos los que han sido sus compañeros, Raúl Ruiz ha pedido “perdón” a la afición “si en algún momento no ha estado a la altura”. “Os llevaré siempre en el corazón y nos seguiremos viendo por el Rico Pérez”, concluye el jugador alicantino.

El Hércules, por su parte, ha dado las “gracias” a su “capitán” con un comunicado en sus canales oficiales. El club recuerda que Raúl Ruiz, icono de la entidad en los últimos años para todo tipo de actos, desde presentación de camisetas a ofrendas, se formó en las categorías inferiores hasta debutar con el primer equipo en Segunda en 2009.

“Gracias por tu compromiso y entrega defendiendo nuestros colores. La entidad blanquiazul te desea mucha suerte en sus próximos retos profesionales y personales”, concluye la nota del club herculano.

El carrilero alicantino se marcha del Hércules tras haber disputado 94 partidos oficiales, en los que ha sumado siete goles, cinco de ellos en el curso 2021-22, en el que adelantó su posición y jugó como extremo. Su compromiso fue máximo, pero su rendimiento deportivo ha sido demasiado irregular. Otra víctima más de la espiral de destrucción de todo y de todos en la que vive el Hércules desde hace ya una década.

