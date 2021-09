El entrenador del Elche, Fran Escribá, mantienen el rumbo pese al estado de euforia.

El proyecto deportivo del Elche navega a toda vela pero en el camarote del capitán, Fran Escribá, no se aprecia la menor señal de euforia. "Tenemos mejor plantilla y hemos ganado en calidad. Venimos de una buena victoria, pero que nos lleve a confundirnos. Tenemos que tener humildad", resume el preparador valenciano, consciente de que el equipo afronta en solo una semana una seguidilla de partidos de alto riesgo, comenzando por el Levante, este sábado, y siguiendo por los duelos a domicilio ante Villarreal y Real Sociedad.

Entiende el valenciano el runrún de la afición franjiverde, que sueña con una temporada sin agobios a lomos de jugadores como Pastore, Benedetto o Lucas Pérez, pero el entrenador recuerda que desde que llegó al Elche su poción mágica ha sido "la tranquilidad y pensar solo en el siguiente partido".

Y más cuando se viene encima un rival como el Levante, un equipo que practica un fútbol sin freno ni pausa, justo lo que más le incomoda al Elche. "Tenemos que evitar que corran, que nos hagan sus transiciones, que nos metan mano", resume el valenciano, quien tiene palabras de elogio para la entidad valenciana, a la que considera un "espejo" en el que mirarse.

"Es un club estable y futbolísticamente peligroso. Ha crecido con el paso de los años y ha reformado su estadio. Cambia jugadores, pero mantiene la base. Y es un buen modelo en una ciudad como Valencia, que permite dos equipos", argumenta Escribá, quien inevitablemente se imagina una situación parecida en el Elche "porque nosotros, además, no tenemos nadie que nos haga sombra".

El desenfreno ofensivo del Levante no debe equivocar al equipo ilicitano, cuyo crecimiento pasa, según su entrenador, por la seguridad defensiva. "Hemos ganado en calidad, pero nos sentimos mejor estando firmes atrás. No es solo que no te hagan gol, es que tengas la sensación de que no te haces ocasiones", valoró el preparador, quien recela del puntaje del rival.

"Ha tenido un calendario muy difícil, pero le han empatado dos partidos en el descuento y en el otro, ante el Madrid, tuvo el 4-2. Le ha condicionado mucho empatar partidos muy bien encarrilados", explica Escribá, quien define al Levante como un equipo "hecho y consolidado" al que ve capacitado para lograr "objetivos mayores que la permanencia".

Pastore, preparado

Fran Escribá ha confirmado que el argentino Javier Pastore ya está para debutar tras más de año y medio lejos de los terrenos de juego por culpa de una lesión en la cadera. El técnico ve a su jugador franquicia "en la mediapunta o como segundo delantero” y está convencido de que "hará crecer al equipo con el balón". "Con esa calidad y jerarquía que tiene nos puede servir en muchas posiciones. Cuando uno es bueno puedes ponerlo en cualquier", añade.

El valenciano, que no podrá contar con los lesionados Pedro Bigas y Lucas Boyé, garantiza que la alineación ante el Levante no estará condicionada por el calendario "porque siempre cuento con los 11 mejores para afrontar cada partido". "La próxima semana van a participar 16 o 18 jugadores, lo que habla del compromiso de la plantilla porque todos están preparados para formar tres onces de garantías", sentencia Escribá.

