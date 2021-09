Escribá: "Es la mejor plantilla que he tenido en el Elche, hay que conseguir que sea el mejor equipo"

El buen arranque de temporada y la llegada de los últimos fichajes han disparado el optimismo en la afición del Elche, que se atreve a mirar más allá de la permanencia. El técnico, Fran Escribá, es el primero que está "satisfecho" con la calidad de los jugadores que han llegado en las últimas semanas para coronar su plantilla, pero mantiene fijo el rumbo y recuerda que el único objetivo, pese al evidente salto de calidad, es la salvación.

"Aunque tardaban en llegar, sabía se estaba trabajando en los fichajes", ha indicado este viernes el valenciano, quien ha asegurado que la actual plantilla que ha puesto en sus manos el club "no solo es mejor que la del año pasado, sino que a nivel de calidad es la mejor desde que estoy aquí".

Jugadores como Darío Benedetto, Lucas Pérez o Javier Pastore en circunstancias normales están fuera de catálogo para un equipo que piense solo en la salvación. "Ahora tengo que conseguir que la mejor plantilla que he tenido sea el mejor equipo", asumió el valenciano, quien ha considerado como algo "lógico" que la afición se ilusione con otros retos. "Somos ambiciosos y esa ilusión la compartimos, pero el grupo lo tiene claro. Hay que seguir siendo humildes. Sabemos que hemos mejorado, pero que no nos confundan cosas que no están a nuestro alcance", ha explicado.

Riqueza táctica

El nuevo icono mediático de la plantilla es Javier Pastore. El argentino ha llegado en mejor forma de lo que se podía imaginar y Escribá no lo descarta para el partido del lunes. "Los jugadores de calidad, aunque necesitan estar bien físicamente, no basan su fútbol solo en eso", ha apuntado el valenciano, quien se congratuló de que los nuevos fichajes, además de disparar la calidad, hayan aumentado la riqueza táctica del equipo.

"Lo he analizado con mi cuerpo técnico y todo son ventajas. Cualquier sistema ahora mismo encaja perfectamente en el equipo", ha afirmado el entrenador, al que Lucas Pérez y Pastore le dan la posibilidad de jugar con esa media punta que tanto echaba de menos.

Escribá también tuvo palabras de elogio para el joven jugador serbio Branislav Knezevic, aunque aún no sabe con seguridad si puede contar para el primer equipo o le tocará esperar hasta el mercado invernal. "Es un proyecto de futbolista estupendo y transmite sensaciones de jugador muy hecho. Me recuerda en algunas cosas al Mario Pasalic que tuvimos. Tiene esa escuela balcánica de jugadores que lo hacen todo bien", ha dicho.

Por último, Fran Escribá también se ha referido al Getafe, un equipo sin puntos al que pide que no se le juzgue por lo que señala la clasificación. "Hay que analizar los calendarios. Ha tenido tres partidos dificilísimos y los ha perdido por la mínima, pero ha tenido opciones de puntuar en los tres", ha explicado el entrenador, quien aseguró que el conjunto madrileño tiene "una base muy buena, un excelente entrenador y ha fichado bien". "Van a salir de ahí porque tienen plantilla y entrenador para ello", ha insistido.

