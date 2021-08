Así es el Iraklis, el club deportivo con base en San Vicente del Raspeig pero con corazón herculano

"Gloria Iraklis, macho Hércules siempre", es el grito de guerra del Iraklis, un Club Deportivo con sede en San Vicente del Raspeig, pero con ADN herculano, tal y como describen desde su afición. El club surgió en 2006 como el proyecto de un grupo de aficionados herculanos internautas del foro machohércules.com, que quería formar un equipo de Fútbol 7 para echar unas pachangas con otras plantillas de Alicante.

En febrero de 2016, con el patrocinio de la Asociación Herculanos, se constituye el Club Deportivo Iraklis como equipo de Fútbol 11. Ahora, son de primera regional y están buscando cadetes para ampliar la plantilla para la próxima temporada 2021-2022.

La alineación blanquiazul decidió rendir homenaje al histórico Hércules también en el nombre, ya que 'Iraklis' es 'Hércules' en griego. El presidente de honor, Quique Tebar, explica que cuando empezaron en el Fútbol 11, tenían dos premisas en mente. La primera, catalogarse como club deportivo, y no de fútbol, porque piensan añadir nuevos deportes en el futuro.

En cuanto a la segunda, competir con vestimenta retro, una camiseta con pechera y cuerdas, que imitara a las antiguas camisetas de fútbol de los años 20, una especie de "refundación del Hércules". "Queríamos que se le relacionara con el Hércules de su fundador, Vicente Pastor Alfosea o 'El Chepa', como se le conocía", afirma Tebar. Sin embargo, lo de las camisetas retro solo duró una temporada porque "son difíciles de encontrar", explica el presidente.

El Iraklis decide instalarse en San Vicente del Raspeig, y no en Alicante porque "tienen más facilidades para entrenar" y además, el primer presidente del Club de Fútbol 11, José Andrés Vicente, reside allí. Durante la segunda temporada, el Iraklis se desvincula (aunque no del todo) de la Asociación Herculanos para llevar a cabo una andadura más independiente, aunque contando con ella como soporte.

Jugadores del Club Deportivo Iraklis. José María Mateo

Un inicio "convulsivo"

Los primeros años fueron complicados para el club porque "no había una implicación por parte de los jugadores" y no contaban ni con la organización ni con los recursos suficientes para hacer frente a las temporadas. "Pasamos un calvario que no te lo puedes ni imaginar", se sincera José Marí Mateu (Matu), presidente gestor del club y entrenador del Iraklis en la segunda temporada.

Para solventar los problemas económicos del club, la directiva tenía que cobrar una cuota a los jugadores, por lo que no conseguían futbolistas preferentes. Además, estuvieron tres temporadas seguidas sin ganar un partido fuera de casa. La junta directiva del Iraklis recuerda con ilusión ese primer partido en el que salieron victoriosos 4-2 contra el Santa Pola. Tras ese momento de esperanza, en el que el club parecía remontar, llegó el coronavirus y la liga se paralizó.

"En la actualidad el club ha mejorado mucho tanto deportivamente como en otros aspectos, hasta en su presencia en redes sociales", afirma Matu, quien se encarga de gestionarlas con la ayuda de Laureano Martín, secretario y director deportivo de futbol base. Quique Tebar resumen así los años de inicio del club: "convulsivos y con problemas organizativos y deportivos".

A primera regional

El CF Jove Español de San Vicente intentó absorber al Iraklis, pero la junta directiva se negó. "Yo prefería meter el club en el cajón y si dentro de 3 años tenía empresas que me apoyaran, volver a sacarlo", cuenta Matu. Finalmente, el Jove aceptó que el club deportivo se convirtiera en un filial. "Lo que nos ayudó mucho porque nos ayudaron a la hora de traer jugadores, pero este año no queremos ser filial de nadie. Vamos a caminar solos", afirma el presidente gestor.

Cuando desde el Iraklis pensaron que "todo estaba perdido", encontraron a un entrenador: José Luis Lorenzo, quien ya había formado parte del proyecto con anterioridad. Además, en la actualidad cuentan con el patrocinio de Lynx View, una empresa de consultoría informática; aspectos que les han ayudado a crecer.

La junta directiva del Iraklis habla de otro factor que también ha influido en su ascenso a primera regional, la fusión del Alicante B con el Alicante Intercity. "El intercity ha asumido las competencias del Alicante, pero como no les interesa mantener dos filiales en primera regional, solo han dejado el Intercity. Y el Alicante B deja un hueco libre, que en parte es para nosotros", explica Matu.

Ejemplo de fútbol base

La intención del Club Deportivo Iraklis es convertirse en un referente del fútbol base en Alicante. "Soy herculano desde que nací, pero el Hércules C. F. es todo lo contrario a lo que yo quiero que sea el Iraklis", confiesa el presidente gestor. A lo que añade, que uno de sus objetivos el año pasado era lograr el ascenso. "Este año el objetivo cambia: mantener la categoría, formar bases en primera regional y el año que viene ya, pensar en el ascenso", afirma el presidente gestor.

Por otra parte, Quique Tebar quiere dejar clara una cosa, el club siempre estará muy vinculado a la ciudad de San Vicente, pero el Iraklis quiere abrirse a toda la comarca. "Somos un club deportivo con base en San Vicente, pero somos el Club Deportivo Iraklis", expone. "El club es de San Vicente, pero lo que yo siempre digo es que tiene ADN herculano", concluye Matu.

