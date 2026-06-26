Rosario, 30 años después de 'De ley': "Sacaron 'Mi Gato' sin decir quién era para que no tuvieran prejuicios conmigo"

Rosario Flores regresará a Alicante el próximo 2 de julio para actuar en el ciclo Aquarela Music de El Muelle Live. Lo hace en el marco de su segundo año de la gira Universo de Ley, un espectáculo que define como algo más que un simple concierto.

"Es una celebración, un agradecimiento a todo lo que la vida me ha dado", explica la artista sobre este show donde repasa sus temas más exitosos. "Llevo treinta y tantos años en la música y es dar gracias a la vida y a mi público".

Tras un primer año de gira cargado de emociones intensas, Rosario asegura llegar a esta nueva etapa con mayor seguridad sobre el escenario. "Ahora ya tenemos más tablas, ya vamos mucho más seguros, pero la ilusión y las ganas son las mismas", confiesa la cantante.

Para Rosario, el contacto directo con la gente es fundamental, definiéndose a sí misma como una "artista de energía". "Donde voy voy a decirle gracias al público porque la vida me dio mi sueño hecho realidad, que era ser artista, cantar y bailar", afirma con entusiasmo.

Su relación con Alicante es estrecha, habiendo visitado la ciudad en numerosas ocasiones, la última de ellas en la plaza de Toros. "He tenido muchos amigos en Alicante e ido muchísimo por allí; tengo un público muy sentido y muy calentito", recuerda la intérprete.

Uno de los momentos más especiales de su carrera fue el nacimiento del "estilo Rosario", creado junto a su hermano Antonio Flores y el productor Fernando Illán. "Mi hermano era un poeta maravilloso, tenía un don impresionante; las estrellas se pusieron de acuerdo para que creáramos algo mágico", relata.

Sin embargo, sus inicios no estuvieron exentos de retos debido al peso de su apellido. Rosario recuerda que, para el lanzamiento de su disco icónico, la compañía discográfica utilizó una estrategia singular para evitar prejuicios por ser hija de Lola Flores.

"Sacaron Mi Gato y no decían quién era para que no tuvieran prejuicios conmigo antes de escucharme", revela la artista. Fue solo cuando la canción ya había gustado al público cuando se dio a conocer que ella era la voz tras el éxito.

Aquella etapa de hace 30 años la vivió con una necesidad vital de expresión. "Tenía 27 años y decía: 'se me va a pasar la edad'", confiesa sobre la urgencia que sentía por mostrar su verdad artística más allá de las exigencias del público.

Hoy, con una carrera consolidada y exitosa también en televisión, Rosario sigue sintiendo que su lugar está en el contacto cercano con el público. "A mí se me tiene que ver en directo porque creo que es lo mejor que hago", sentencia la artista que promete emocionar de nuevo a sus seguidores alicantinos el próximo 2 de julio.