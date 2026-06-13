Fran Maestre, director de orquesta: "Tocar en Alicante es una auténtica pasada, pero aquí la cultura es muy difícil"

Fran Maestre regresa este sábado 13 de junio al escenario del Teatro Principal de Alicante para dirigir a la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante (OJPA). Este concierto supone un doble hito: el cierre de la temporada del teatro y el inicio de la gira estival de la formación.

Para Maestre, la cita tiene un cariz profundamente personal. "Es mi primer concierto en casa después de una operación bastante delicada", confiesa el director, refiriéndose a una intervención vascular en la pierna realizada el pasado febrero, justo tras su estreno en el Palau de la Música de Valencia.

La relación de la OJPA con el Teatro Principal se ha consolidado este año con un ciclo de cuatro conciertos, combinando lo sinfónico con lo pedagógico. Pese al éxito de público, Maestre no oculta las dificultades: "Tocar en Alicante para nosotros es una auténtica pasada, pero se hace complejo por la falta de apoyos".

El director lamenta la situación cultural de su ciudad natal, citando al mecenas Fernando Gallego. "En Alicante es muy difícil la cultura; los alicantinos nunca somos reconocidos en nuestra tierra. Es una realidad, pero sigo llevando muy orgulloso el nombre de Alicante donde voy", afirma con rotundidad.

La OJPA cuenta actualmente con 85 músicos y sobrevive sin ayudas institucionales directas. "Estamos en condiciones de defender lo que era la orquesta en sus mejores años, pero estamos sin ningún tipo de ayuda, como siempre", señala Maestre sobre la independencia financiera del proyecto.

Uno de los grandes retos de este año ha sido el regreso al festival de Viena Summa Cum Laude, donde celebran su décimo aniversario. Y eso que han estado a punto de no ir por el incremento de costes: "El gasoil ha subido una barbaridad y mover dos autobuses de 70 plazas son más de 5.000 kilómetros. Es una locura".

A pesar de los obstáculos económicos, la orquesta decidió retomar el viaje a Austria tras cancelarse un proyecto en Portugal debido a la inestabilidad internacional. "Hablamos directamente con Viena y nos dijeron que era una pasada que fuésemos otra vez", explica el director.

Además de su labor con los jóvenes, Maestre consolida su carrera internacional en Italia, país al que considera su "segunda casa". Este año inaugurará y clausurará el festival Palermo Classica, dirigiendo obras de Rachmaninov y una gran gala dedicada a Verdi.

Sobre su método de enseñanza, Maestre reconoce ser exigente para combatir la "inmediatez" de las redes sociales. "Luchamos contra el famoso scroll. La música es pausa, justo lo contrario a lo que viven los chavales hoy con las maquinitas", reflexiona sobre la formación de los jóvenes músicos.

Maestre advierte también sobre el peligro de la falta de educación musical en la provincia: "Nos vamos a quedar con un público súper envejecido, de pelito blanco. No hay una apuesta real por la educación y eso es un error político muy grande".

Tras los recientes problemas de salud y la pérdida de amigos cercanos, el director afronta esta nueva etapa con una filosofía renovada. "Estoy en otro estadio de mi vida. Quiero disfrutar de todo y estoy disfrutando mucho de volver a reencontrarme con los chicos", concluye.

Finalmente, Maestre lanza un dardo a la complacencia local: "A veces me da vergüenza cómo nos tratan aquí. Se dice que somos tierra de músicos, pero yo digo que somos tierra de aficionados. Los músicos somos otra cosa".