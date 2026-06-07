Josep Vicent celebra 10 años en el ADDA: "Probablemente sea la orquesta española que más repercusión internacional tiene"

Josep Vicent, director del ADDA desde 2016, celebra sus diez años al frente de la institución en esta temporada que despide. Este aniversario coincide con un momento de máxima visibilidad para la formación que también dirige, que el maestro define con rotundidad: "Probablemente sea la orquesta española que más repercusión internacional tiene ahora mismo".

Y justifica esta afirmación basándose en la "diversidad y la cantidad de viajes" realizados, su presencia anual en ciudades como Madrid y Barcelona, y sus giras por diversos países de Europa y Asia. Según el director, el ADDA Simfònica es hoy una "orquesta global" que mantiene en paralelo su trabajo en "nuestra casa magnífica que es el ADDA" con su proyección mundial.

El cierre de esta temporada será un despliegue de tres días consecutivos con la Sinfonía número 1 Titán de Gustav Mahler. La gira comenzará el viernes 12 en Alicante, continuará el sábado 13 en Valencia y culminará el domingo 14 en Castellón. "Es la primera vez que hacemos las tres provincias seguidas en tres días", destaca el director.

Sobre la obra elegida para cerrar la temporada, Vicent asegura que es una "revolución absoluta" que fue incomprendida en sus inicios. El maestro explica que Mahler combina momentos de música íntima y dramática con "una canción folclórica que suena como si estuvieras con un organillo en medio de la calle".

"Todo cabe porque es una expresión completa del alma de un tipo y por eso nos hace sentir tan reflejados en ella", afirma Josep Vicent, comparando la potencia de la música de Mahler con la gran literatura. Para él, esta sinfonía fue "transformativa" y abrió "un mundo nuevo de sinfonismo".

La proyección de la orquesta se ha visto reforzada estos años por su presencia en plataformas digitales como Filmin, Medici, Mezzo y Marquee. Josep Vicent reconoce que este trabajo audiovisual tiene "un efecto mucho más potente de lo que pensaba" en la repercusión internacional de la orquesta.

A este éxito digital se suman las nominaciones a los premios Grammy y Latin Grammy, que han situado al ADDA Simfònica en el "mapa global". Sin embargo, Josep Vicent mantiene "los pies en el suelo" y asegura estar agradecido por el día a día: "No dedico mucho tiempo a sentir la satisfacción de lo hecho; dedico más tiempo a soñar hacia el futuro y a vivir el presente".

El director también ha hecho un balance positivo de la conexión con el público, calificando este curso como la "temporada más fluida" en cuanto a comunicación y confianza de los espectadores. Ni siquiera los cambios de agenda, como el aplazamiento del concierto de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela que dirige Gustavo Dudamel y se celebrará el 10 de julio, han empañado un año que describe como un "viaje magnífico".

Por eso, Josep Vicent concluye defendiendo la cultura como un patrimonio de la humanidad que debe estar por encima de los conflictos geopolíticos. "Es ridículo dedicarse a boicotear a artistas de determinadas nacionalidades, lo que hay que hacer es boicotear a los cabrones que hacen las guerras", sentencia, abogando por mantener siempre las "puertas abiertas" desde la humildad del artista.