André Schuen y Daniel Heide desvelan los secretos del Viaje de invierno en el Teatro Principal de Alicante

El barítono italiano André Schuen, considerado una de las voces más destacadas y hermosas de la lírica actual, actuará en el Teatro Principal el día 11 de mayo, a partir de las 20:00 horas dentro de la programación de la Sociedad de Conciertos de Alicante. Estará acompañado al piano por Daniel Heide, con una de las asociaciones artísticas más estrechas y fructíferas del panorama lírico actual.

En medio del paisaje montañoso de South Tyrol, en el pueblo ladino de La Val, comenzó la trayectoria musical del barítono André Schuen. Criado en un entorno trilingüe (ladino, italiano y alemán), su versatilidad se refleja en un repertorio que abarca desde el bel canto italiano y el Lied alemán hasta los grandes papeles operísticos. Primero se formó como violonchelista antes de dedicarse al canto vocal en la prestigiosa Mozarteum University de Salzburgo, donde fue alumno de los profesores Horiana Brănișteanu y Wolfgang Holzmair. Tras su graduación, pasó a formar parte del ensemble de Oper Graz. Actualmente, actúa en los escenarios de ópera, concierto y recital más importantes del mundo.

Como cantante de ópera, André Schuen aparece regularmente en grandes teatros como Bayerische Staatsoper, Vienna State Opera, Royal Opera House Covent Garden, Teatro Real Madrid y La Scala Milan, así como en festivales como Salzburg, Aix-en-Provence y Lucerne. En la presente temporada, interpreta al Conde Almaviva en Le nozze di Figaro con la Vienna State Opera en gira por Japón (cond.: Bertrand de Billy / dir.: Barrie Kosky) y en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona (cond.: Giovanni Antonini / dir.: Marta Pazos).

También regresa a La Scala Milán como Donner en Wagner’s Das Rheingold (cond.: Alexander Soddy y Simone Young / dir.: David McVicar).

Entre sus logros recientes se encuentran su debut en Carnegie Hall con Brahms’s Ein deutsches Requiem junto a la Orchestra of St. Luke’s; su participación en el Munich Opera Festival como Wolfram en Tannhäuser; su papel debut como Sharpless en Puccini’s Madama Butterfly en la Royal Opera House London; y el papel protagonista en Mozart’s Don Giovanni en el Festival d’Aix-en-Provence en verano de 2025. También ha actuado en varias ocasiones en Salzburg, en 2023 como el Conde en una nueva producción de Le nozze di Figaro y en verano de 2025 en un programa de recital.

En concierto ha interpretado Poème de l’amour et de la mer de Chausson con las Swedish and Finnish Radio Symphony Orchestras; además de Beethoven’s Ninth Symphony, bajo la dirección de Andris Nelsons, con la Boston Symphony Orchestra, y nuevamente con Sir Simon Rattle como director junto a la Bavarian Radio Symphony Orchestra. También ha interpretado Sea Symphony de Vaughan Williams con la Hong Kong Philharmonic Orchestra, junto al HK Phil Chorus y el London Philharmonic Choir.

El Lied sigue siendo una de las grandes pasiones de André Schuen. Junto a su colaborador habitual al piano, Daniel Heide, actúa esta temporada en ciudades como Milán, Trento, Turín, Florencia, Madrid, Alicante, Graz, Vienna y Berlín. En Estados Unidos, Schuen ha ofrecido recitales en Tanglewood y en el Aspen Music Festival.

En julio de 2025, su nuevo álbum, Mozart, fue publicado por Deutsche Grammophon, grabado con la Mozarteumorchester Salzburg bajo la dirección de Roberto González-Monjas. Como artista exclusivo del sello, André ha recibido un amplio reconocimiento por sus grabaciones de Schubert, incluyendo Die schöne Müllerin, Winterreise y Schwanengesang.

Un compañero inseparable

El pianista Daniel Heide, originario de Weimar, es conocido actualmente como uno de los acompañantes de canciones más solicitados de su generación. Además, cada vez se presenta con mayor frecuencia como solista en recitales de piano. Estudió en la Academia de Música Franz Liszt de su ciudad natal con el profesor Ludwig Bätzel, pero se define a sí mismo como autodidacta y buscador de fuentes de inspiración.

Su extensa trayectoria concertística lo ha llevado por toda Europa, Sudáfrica, Sudamérica y Asia. Como acompañante de canciones y músico de cámara, participa habitualmente en festivales de renombre como las Schubertiadas de Schwarzenberg y Hohenems, el Musikverein de Viena, el Ciclo de Lied del Teatro Zarzuela de Madrid, la Santa Cecilia de Roma, la Schubertiada Vilabertran de Barcelona y el País Vasco, el Eppan Song Summer, el Festival Internacional de Edimburgo de la BBC, el Festival de Lied de Oxford y el Festival de Primavera de Tokio, entre otros.

Ha actuado en las salas de conciertos europeas más relevantes, incluidas las Filarmónicas de Berlín, Colonia, Bilbao y París, el Konzerthaus de Viena, la Ópera de Frankfurt, el Wigmore Hall de Londres, el Concertgebouw de Ámsterdam, la Tonhalle de Zúrich, el Palau de la Música de Barcelona, el Børssalen de Copenhague, el de Singel de Amberes y el Muziekcentrum De Bijloke de Gante, y más recientemente en el Bunka Kaikan de Tokio.

Colabora intensamente con cantantes como André Schuen, Konstantin Krimmel, Christoph Prégardien, Julian Prégardien, Katharina Konradi, Patrick Grahl, Tobias Berndt y Britta Schwarz. También mantuvo una estrecha relación profesional con la mezzosoprano germano-griega Stella Doufexis†. Su CD conjunto, Poèmes, con canciones de Claude Debussy, recibió el Premio de la Crítica Discográfica Alemana.

A Daniel Heide le encanta trabajar en contextos melodramáticos, incluidos programas con Christian Brückner, Klaus Maria Brandauer, Thomas Thieme, Hanns Zischler, Markus Meyer, Sky Dumont y Udo Samel.

Además de su activa agenda de conciertos, su trabajo está documentado en más de 30 lanzamientos en CD. Más recientemente, grabó Schwanengesang de Schubert con André Schuen (Deutsche Grammophon, 2022) y el ciclo Die schöne Müllerin de Franz Schubert con el barítono Konstantin Krimmel (Alpha). La grabación Schwanengesang recibió el premio Opus Klassik en 2023, mientras que Die schöne Müllerin recibió el premio de la crítica discográfica alemana en 2023 y el Opus Klassik en 2024. Sus lanzamientos más recientes incluyen Winterreise de Franz Schubert, grabada con André Schuen para Deutsche Grammophon, y sonatas de Shostakovich y Schubert con el violista Andreas Willwohl, en CAvi-Music/Universal Music (2024).

El recital, que se integra en la programación de la Sociedad de Conciertos de Alicante, tendrá lugar el próximo día lunes 11 de mayo, a las 20:00 horas, en el Teatro Principal de Alicante.

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