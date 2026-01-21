El Benidorm Fest tendrá nueva cita en mayo: esta es la alternativa que estudian para la mayor fiesta de Eurovisión

Las más de 4.500 personas en la fiesta del Euroclub del 2025 en Benidorm. M. H.

La salida de España de Eurovisión este 2026 dejaba abiertas muchas preguntas sobre qué pasaría con el Benidorm Fest. Entre ellas, ¿qué pasaría en mayo con el Euroclub, el festival que acoge la capital turística de la Comunitat Valenciana? Este encuentro es la mayor fiesta que se celebra en el país para seguir la final del concurso europeo. Ahora, una de las opciones que se barajan es que se mantengan los conciertos con un nuevo festival.

A favor de la propuesta de esta nueva cita está el objetivo de cubrir el hueco dejado por el formato tradicional y potenciar la marca de la ciudad en primavera. Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, se muestra optimista ante este "segundo match ball" para una plaza que está entregada a la celebración de este evento, como prueba la demanda hotelera que ya hay para la quinta edición del concurso organizado por RTVE con la Generalitat y el Ayuntamiento.

"Si Televisión Española sustituye esta participación por otro festival que se celebre también en Benidorm con un elenco musical de primer nivel, todo relacionado siempre con Eurovisión y con el Benidorm Fest, creo que puede ser un evento musical tremendamente interesante", afirma Montes.

Una ventaja de la que parten es la experiencia organizando el Euroclub. En la edición de 2024 el público respondió masivamente a una fiesta en la que se ofrecían diferentes conciertos y culminaba con la retransmisión en el escenario del parque de l'Aigüera de la final con Nebulossa. En 2025 este evento se extendió a dos días, también con miles de asistentes.

La propuesta de mayo no es casual, sino que busca aprovechar las ventajas competitivas de la ciudad en esa época del año. A diferencia del frío de enero o febrero, mayo ofrece un escenario mucho más versátil para grandes producciones.

Montes destaca las bondades del calendario: "Mayo ya es casi verano, primavera, buen tiempo, exterior, posibilidades de hacer cosas con mucho más aforo". Según la secretaria general, este cambio permitiría una operativa distinta a la de las galas de invierno.

La acogida musical del Benidorm Fest es prueba del potencial que tiene una selección de artistas para un cartel centrado solo en él. Con cuatro ediciones a la espalda y éxitos como Ay mamá o Nochentera, que no ganaron sus respectivas ediciones, la base es amplia.

A pesar de que inicialmente existía cierta incertidumbre sobre el impacto de las visitas si el Benidorm Fest cambiaba su relación directa con Eurovisión, Montes defiende la calidad de los artistas y el recorrido de sus canciones más allá del concurso.

"Es cierto que las canciones ganadoras en las anteriores ediciones han sido éxitos para sus protagonistas con independencia de su lugar o su puesto después en Eurovisión", explica la responsable de Hosbec. Como ejemplo, cita el caso de Melody el año pasado, que con Esa diva cuya actuación le otorgó "un montón de reproducciones y uso en las fiestas de toda España".

El sector hotelero ya se prepara para este nuevo reto, confiando en la capacidad de Benidorm para atraer público melómano durante todo el año. La ciudad busca consolidarse como un referente nacional en el turismo de eventos musicales.

Para Nuria Montes, esta es una prueba más de la resiliencia del destino: "Creemos que Benidorm es el ejemplo del típico destino de sol y playa, que después ha sabido reinventarse y ha sabido compatibilizar perfectamente su éxito con otro tipo de producto".

La planta hotelera de la ciudad ya ha dado su visto bueno a la iniciativa. "Desde luego, está dispuesta a colaborar y a participar en todo lo que sean eventos que dinamicen la demanda", asegura la secretaria de la patronal.

Este festival de mayo supondrá un refuerzo estratégico para la ciudad, permitiendo alargar la sombra del Benidorm Fest y capitalizar el fenómeno eurofán en un entorno de temperaturas agradables y mayor capacidad de convocatoria.

Aunque Montes reconoce que le hubiera gustado mantener las "condiciones de normalidad" donde el ganador fuera directamente a Eurovisión por su público internacional, ve en este festival de mayo una oportunidad de oro para la ciudad.

"Vamos a ver qué es lo que determina finalmente Televisión Española", concluye Montes, dejando la puerta abierta a un evento que promete transformar la primavera de Benidorm en una prolongación de la fiebre musical que se vive estos días en la ciudad.