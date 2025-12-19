Ana Torroja, primera artista confirmada para el Festival Noches Mágicas 2026

El Festival Noches Mágicas ha confirmado a Ana Torroja como el primer gran nombre de la decimocuarta edición.

La artista inaugura el cartel con una cita muy especial que tendrá lugar el próximo sábado 1 de agosto de 2026, protagonizando la 80’s Summer Party, la fiesta más esperada del verano en la Costa Blanca.

El espíritu de los años 80 volverá a brillar en una noche muy especial cargada de nostalgia, emoción y grandes canciones que forman parte de nuestra memoria colectiva.

Será una noche para viajar a través de los grandes himnos de una década inolvidable, en el entorno único de los Jardines de Abril de Sant Joan d’Alacant, y con la atmósfera inconfundible que solo se vive en el Festival Noches Mágicas. Un encuentro donde la música, la naturaleza y la emoción se darán la mano para ofrecer una experiencia irrepetible.

La gira internacional de Ana Torroja

Ana Torroja regresará a los escenarios con más fuerza que nunca dentro de su gira internacional ‘Se ha acabado el show’, un tour que durante el próximo año recorrerá España y Latinoamérica y que marca una nueva etapa artística en la carrera de la cantante.

La gira coincide con el lanzamiento de su nuevo disco de estudio, previsto para la primavera de 2026. Con una nueva propuesta escénica y repertorio renovado, Ana Torroja presentará sus nuevas canciones y repasará los grandes éxitos de su trayectoria en solitario y del inolvidable grupo Mecano.

La dilatada carrera que atesora la artista la ha posicionado como una de las voces más emblemáticas de la música española.

La confirmación de Ana Torroja como primer nombre del Festival Noches Mágicas 2026 anticipa una edición cargada de emoción, grandes artistas y noches para recordar.

La venta de entradas, así como toda la información sobre los eventos de Noches Mágicas, se encuentran en la web oficial www.nochesmagicas.es.

Récord en 2025

El Festival Noches Mágicas concluyó este 2025 la decimotercera edición con un rotundo éxito de público y crítica, reuniendo a más de 20.000 personas a lo largo del ciclo de trece citas con conciertos, actividades culturales y experiencias artísticas y gastronómicas.

Un año más, el festival convirtió el majestuoso recinto natural de los Jardines de Abril en el epicentro alicantino de la música en directo y el arte al aire libre, con una programación ecléctica y de primer nivel que ha combinado talento internacional, nacional y propuestas emergentes.