La segunda edición del festival Costa Sonora en Alicante contará con Yung Beef, Kidd Keo y Métrika

El festival Costa Sonora en Alicante contará con Yung Beef, Kidd Keo y Métrika y otros cerca de 30 artistas en su segunda edición en la ciudad.

Será el próximo y reunirá a artistas consolidados y emergentes en una experiencia diseñada para las nueva generaciones que vivirán la música como parte de su identidad.

Este evento será un espacio donde convergerán los nuevos sonidos urbanos, ofreciendo un fin de semana cargado de energía, emoción y momentos inolvidables.

"Alicante será el escenario ideal para un festival de este tipo, con su clima primaveral, sus playas cercanas y su ambiente urbano que respira música constantemente", señalan.

La venta de entradas avanza con gran fuerza, confirmando la notable expectación que genera Costa Sonora entre los seguidores de la

Un cartel con la nueva escena

El cartel de Costa Sonora 2026 será una mezcla explosiva de referentes del género urbano y de artistas que están destacando en la escena, combinando figuras consagradas y talento emergente que marcarán

Kidd Keo, uno de los artistas más influyentes del trap español contemporáneo, ofrecerá un directo potente y lleno de hits, combinando su estilo urbano internacional con nuevas tendencias y conectando con el público joven de manera única.

Yung Beef, pionero del trap en español y figura clave del underground, es sinónimo de actitud, independencia y vanguardia, referente del trap y motor creativo de una generación que redefinió los códigos del género.

Soge Culebra es una de las voces de la música urbana actual. Con un estilo que combina letras emocionales y ritmos pegadizos, ha logrado un gran impacto desde sus inicios en YouTube. Tras el éxito de 'Storm', regresa con 'Energía', un EP que marcará una nueva etapa en su carrera.

D.Valentino, con su estilo melódico y fresco, presentará un espectáculo cercano e innovador, consolidándose como uno de los referentes con más progresión en la escena urbana española.

MVRK llevará su sonido moderno y potente a Alicante, reconocido por mezclar beats contemporáneos con letras que conectan con la calle, mientras que inundará el escenario de frescura y fuerza, mostrando por qué es uno de los nombres más en auge de la industria nacional.

Funzo emocionará con su narrativa directa y cercana, y Micko YS aportará creatividad y versatilidad, sumando nuevas texturas al cartel.

Por su parte,, la joven rapera murciana que ha consolidado una identidad única, mostrará su fuerza, autenticidad y barras directas, representando la voz femenina más potente dentro del line-up.

Además, 7Loseey y el dúo Yeico x Toni aportarán frescura y nuevas voces emergentes, reforzando la diversidad y energía de un cartel que hará vibrar a toda la ciudad.

El festival culminará con un , diseñado para ofrecer una experiencia sonora envolvente que hará vibrar al público.

Concurso para jóvenes talentos

Costa Sonora impulsa el talento emergente con Costa Emergentes, un a nuevos artistas que ofrece la oportunidad de formar parte del cartel del festival.

Las personas participantes deberán presentar un fragmento original de canción de, inspirado en la temática Costa Sonora. La comunidad del festival seleccionará cinco finalistas, que pasarán a una votación final mediante encuesta para elegir al artista emergente Costa Sonora 2026.