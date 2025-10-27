La guitarra japonesa que guiará a Alicante: "El Concierto de Aranjuez conoce mi vida, lo he tocado más de cien veces"

En Japón sienten profundamente la guitarra y ahora será esta la que guíe a Alicante en su primera gira por Asia. La particular guía que tendrá la orquesta ADDA Simfònica es Kaori Muraji, una intérprete enamorada del Concierto de Aranjuez: "Conoce mi vida, lo he tocado más de cien veces".

La guitarrista japonesa interpretará esta pieza este viernes en el Auditorio de la Diputación de Alicante, una muestra de lo que bautizan como Conexión Asiática dentro del lema de temporada Viaje a Ítaca. En un pequeño descanso antes incluso de llegar a su hotel, Muraji explica que siente un vínculo muy fuerte con el compositor Joaquín Rodrigo, un lazo que nació décadas atrás.

Su inmersión en la música de Rodrigo comenzó de niña. Estudió las piezas del maestro a los 12 años, y a los 17 ya había grabado un álbum completo con sus obras, el primero de los tres que tiene editados.

Lo que no imaginaba aquella aún adolescente es que gracias a un periodista japonés, el disco fue enviado a Rodrigo. La guitarrista, que por entonces estudiaba en París, recibió una respuesta. “Recibí una carta de Rodrigo. Dijo que estaba muy feliz de escuchar mi álbum”, recuerda Muraji.

Posteriormente, lo pudo conocer personalmente. Buscando la oportunidad, un equipo de la televisión japonesa la acompañó desde París hasta Madrid. Después del fallecimiento del maestro, ella mantuvo el contacto con su familia, realizando una gira en Japón hace 20 años con el yerno de Rodrigo.

A lo largo de los años, su interpretación del concierto ha evolucionado con su propia vida, cuenta con una sonrisa. De adolescente, le resultaba difícil expresar el dolor en la música, como el de “alguien que perdió a sus hijos”.

Muraji explica que su madurez le ha ayudado a conectar profundamente con el significado de la obra. Ahora, dice, entiende mejor "el significado de la muerte o el significado de perder a alguien" importante. Estas experiencias añaden algo a “tu mochila” de vida.

Sobre la profunda afinidad de su país por la cultura española, Muraji destaca una "fuerte conexión" histórica. Japón es un país con una "mente abierta" hacia otras culturas.

Ella cree que el atractivo radica en una conexión a nivel emocional. El espíritu profundo que se encuentra en el flamenco, marcado por la tristeza o el "espíritu hondo", se relaciona con el espíritu japonés. Un concepto que relaciona con conceptos tan intensos como el samurái.

Y si ella no es una guerrera, su propio camino musical con la guitarra fue muy natural desde la infancia. Su padre, profesor de guitarra clásica, quiso que ella se "sumergiera en el mundo de la música".

Para Muraji, tocar la guitarra es parte de su rutina diaria, tan común como comer. “Es muy natural tocar la guitarra como cenar o como tomar un baño”, asegura. Por esta razón, nunca se imaginó otra profesión.

En la gira por Japón, la ADDA Simfònica, además del Concierto de Aranjuez, interpretará obras de Ravel, como el Bolero y la Pavana para una infanta difunta, escenas de la Carmen de Bizet, una selección del Sombrero de Tres Picos de Falla y el concierto número 2 de Chopin. Muraji espera que el público japonés, al que considera “muy maduro”, reciba la energía española.

A pesar de que Japón cuenta con muchas orquestas profesionales, el público nipón busca escuchar una "verdadera alma" musical. Muraji está segura de que la orquesta alicantina tendrá éxito, ya que "tiene un aire y un alma españoles".