El Reggaeton Millennial Fest 2026 anuncia el primer avance de cartel con Tito El Bambino, Danny Romero y K-Narias

Reggaeton Millennial Fest anuncia su regreso a la ciudad de Alicante los días 7 y 8 de agosto de 2026. Y para ello da a conocer los primeros nombres que formarán parte de la cita: Tito El Bambino, Danny Romero, K-Narias, Kiko Rivera y el show conjunto de los míticos DJ Rajobos y DJ Nev.

Según informa la organización, también formarán parte del cartel los dj’s nacionales Alex Selas, Aston Reed, Carlos Manzanares, Dani Wallace, David Furylo, Moya Deejay, Pascal Renolt, Santi Bertomeu y Tiger Fighter, quienes aportarán frescura y energía con sus sesiones llenas de ritmo y nostalgia.

El artista puertorriqueño Tito El Bambino, conocido mundialmente como El Patrón, es uno de los grandes pioneros y referentes del reggaeton. Con más de dos décadas de carrera, ha dejado huella en la música latina con temas como El Amor, Mi cama huele a ti, A que no te atreves o Siente el boom. Su carisma, talento y versatilidad, fusionando reggaeton, pop latino y R&B, lo han convertido en una figura legendaria y un nombre imprescindible en la historia del género urbano.

El artista canario Danny Romero es uno de los productores, cantantes y dj's más reconocidos del panorama urbano español. Alcanzó el número uno con Agáchate y, desde entonces, ha cosechado 14 Discos de Oro y 14 de Platino. Apadrinado por Juan Magán bajo el sello We Love Asere, ha firmado éxitos como Bandida (feat. Maluma), El Hipo (con Juan Magán), De Tranquilote (con Lérica) o Se Me Va (con Nil Moliner). En 2025 ha lanzado su nuevo EP Los Reyes De Esto, consolidando su estatus como uno de los grandes nombres del reggaeton contemporáneo.

El mítico dúo canario K-Narias, formado por las hermanas gemelas Gara y Loida Hernández, celebra su 20º aniversario en los escenarios con nuevo trabajo y su característica mezcla de reggaeton y merengue. Con himnos como No te vistas que no vas o La conocí bailando, K-Narias se ha convertido en un referente de la música latina y del empoderamiento femenino, con actuaciones en lugares tan emblemáticos como el Madison Square Garden o los Premios Grammy. Su energía en directo y su conexión con el público las consolidan como una de las propuestas con más reclamo del festival.

Por su parte, Kiko Rivera es uno de los rostros más populares de la música urbana en España. Desde su debut con Así soy yo, número uno en descargas digitales en su lanzamiento, ha acumulado éxitos como Quítate el top, Dale o Chica Loc', que lo convirtieron en un referente del electrolatino. Su faceta como DJ y su habilidad para conectar con el público garantizan una sesión llena de fiesta y diversión.

Los legendarios DJ Rajobos y DJ Nev se unirán en un show exclusivo bajo el nombre La Fusión Perfecta, una sesión especial donde repasarán los grandes himnos del reggaeton, el trap y la música electrónica. Dos nombres imprescindibles en la historia de la escena urbana española, que harán vibrar Alicante con una actuación conjunta cargada de energía, recuerdos y hits inolvidables.

Himnos de toda una generación

El Reggaeton Millennial Fest es más que un festival, es una celebración de los años dorados del reggaeton y el electrolatino. El 7 y 8 de agosto de 2026 esperan dos días en los que la nostalgia se mezclará con la mejor producción musical, zonas temáticas y una puesta en escena que transportará al público a las noches de discoteca y verano que marcaron una era. Más información y entradas en www.reggaetonmillennialfest.es