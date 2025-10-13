Alicante lleva la música del ADDA Simfònica a Japón con entradas casi agotadas en los auditorios más prestigiosos

Josep Vicent, Toni Pérez y Juan de Dios Navarro, este lunes en la presentación de la gira. M. H.

"El sumum de todo lo que propone ADDA Simfónica, esta gira por Japón es una cota altísima". Así destaca el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, el logro que supone para la provincia y la Comunitat Valenciana llevar a la orquesta en esta gira internacional.

Este hito culmina una trayectoria que arrancó hace siete años con premios con una proyección mundial, valora el presidente. Y lo hará con el buen hacer de su música que llevará la imagen de la Costa Blanca a un destino que está trabajando turísticamente con el patronato.

Son siete conciertos en un país "donde la cultura musical es extraordinaria con un programa de música española". Será en seis ciudades y en auditorios con una gran capacidad. Las entradas, como avanzan, están casi agotadas y esperan llenar el aforo en todos ellos.

Josep Vicent, "el maestro", como le denomina el presidente, es quien se encarga de dirigir la orquesta y valora los elogios y el apoyo de la institución para este proyecto.

Conseguir cerrar esta gira ha costado tres largos años de trabajo, resaltan. Una gira internacional de la que ya adelanta que el año que viene se harán cuatro países: Francia, Eslovenia y Budapest, además de España. La de Japón ha sido la más difícil porque requiere más socios, como Ibermúsica o Nippon Artists, para hacerlo realidad.

"El proyecto de la creación de nuestra orquesta propia no tenía nunca que descuidar su esencia principal, que es nuestra programación de temporada y nuestra presencia en hospitales, pueblos pequeños de la provincia", recalca el director de la orquesta y del auditorio.

El estar presente en premios como los Latin Grammy y los Grammy, el estreno en Berlín, la gira con Ibermúsica, "hace que ya seamos un nombre reconocido y que no solamente tiene que actuar aquí, sino también fuera, por suerte".

Y uno de los logros más destacados de esta gira será el doblete que harán en el prestigioso Suntory Hall de Tokio. Entre el 29 de octubre y el 8 de noviembre esperan que pasen catorce mil espectadores por las diferentes salas de ciudades como Kawasaki u Osaka.

Allí llevarán el repertorio español y estarán acompañados por el pianista Martín García, quien ya ha abierto la temporada de este año. La guitarrista Kaori Muraji, que pasará la semana próxima por el ADDA, estará también con ellos. Una elección en la que se ha tenido muy en cuenta la repercusión que tendrá, igual que la concertina Ayako Tanaka.

"Hay un deseo por conocernos", asegura Josep Vicent sobre las expectativas que hay en el país nipón antes de su llegada.

