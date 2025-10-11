Andres Reyes (Gipsy Kings), tras llevar 40 años en los escenarios: "Nuestro sueño es hacer una canción con Rosalía"

Desde su hogar en Arlés, en el sur de Francia, Andrés Reyes, alma y voz de los Gipsy Kings, atiende a EL ESPAÑOL con la serenidad del que conoce el secreto de la permanencia.

Una filosofía de vida que reúne a la familia, la humildad y la música en un mismo compás.

A solo unos días de su concierto en el Rumba Fest de Alicante el próximo 18 de octubre, reflexiona sobre una trayectoria que cumple cuatro décadas y un sonido que se ha convertido en idioma universal.

Complicidad única

“Desde el 85 estamos en la carretera. Pronto serán 40 años”, recuerda. Lo dice sin nostalgia, pero con la certeza de quien ha vivido cada escenario y cada nota como parte de una gran historia compartida.

Mantener un grupo unido durante tanto tiempo no ha sido tarea fácil, pero en su caso la clave parece simple: “A veces hay altibajos, pero conseguimos controlarnos e intentamos mantenernos sabios. Cuando algo no va bien, hablamos, nos sentamos, y si no, tomamos la guitarra y cantamos; así todo va mejor”.

Esa filosofía resume el espíritu de los Gipsy Kings, una familia que se entiende sin hablar, que convierte la música en su lenguaje más profundo.

“Nuestra música la tenemos aquí dentro —dice, tocándose el pecho—. No necesitamos ensayar mucho. Nos basta con mirarnos en el escenario para saber lo que sigue. Es algo innato”.

De Hollywood a Sevilla

En cuatro décadas, los Gipsy Kings han dejado su huella en escenarios de todo el mundo y también en la gran pantalla.

“¡Dios mío, hay tantas películas! Han pasado tantas cosas en 40 años…”, reconoce entre risas.

Recuerda con cariño las colaboraciones con Modugno, “el italiano que cantaba Volare”, con Johnny Hallyday en televisión, y las incontables aventuras que lo han llevado a grabar y compartir escenario con artistas de todos los estilos.

Su mirada, sin embargo, sigue puesta en el presente. “Nos gustaría hacer algo con Rosalía. Somos fans de ella”, confiesa con entusiasmo.

Y mientras repasa anécdotas de México, Turquía, Estados Unidos o Japón, se detiene en su amor por España: “Me encanta Málaga, me encanta Sevilla. Sus calles tienen ese aire arabesco… Sevilla es algo extraordinario. Y España, poco a poco, vamos a conquistarla”, dice, riendo con calidez.

La rumba

Cuando habla de la rumba, Reyes lo hace con una devoción universal: “El mundo entero ama esta música. Es festiva, tiene compás, melodía, alegría. Desde el abuelo hasta el niño pequeño, todos la disfrutan. No sé por qué, es algo mágico, como una estrella que hace que nuestra música sea apreciada por todos”.

Para él, la rumba gitana trasciende fronteras y géneros. “En España, cada vez se ama más. Antes era más flamenco, pero ahora la rumba se acepta, se baila, se siente”.

Entre los nombres que menciona con admiración está Melody, “una artista que se define a sí misma como una rumbera. Me encanta, la escucho todo el tiempo”.

Fecha esperada

La cita del 18 de octubre en el Rumba Fest tiene un significado especial para Reyes. Si bien nunca ha pisado Alicante, se muestra entusiasta con la idea de volver a visitar la región.

“Nos encanta la Comunidad Valenciana. Siempre nos tratan con cariño y vamos a darlo todo en ese concierto”, asegura.

Como en cada gira, el tiempo no sobra, pero siempre encuentra un momento para mirar alrededor.

“Llegamos un día antes, damos una vuelta, comemos bien, descubrimos un poco la ciudad. Luego vienen las pruebas de sonido, el concierto y seguimos el viaje. Es corto, pero intenso”, explica.

Música y vida

La rutina de Reyes está impregnada de guitarras, melodías y composiciones que nacen casi de manera instintiva.

“Cada día tocamos, inventamos, componemos. Casi dormidos también hacemos música”, dice, entre risas.

Pero detrás de esa ligereza hay un compromiso indestructible: “Cuando hay algo que no va bien, lo mejor es tocar. La guitarra es el camino hacia la armonía”.

Cuarenta años después, los Gipsy Kings siguen siendo un fenómeno global.

Y Andrés Reyes, con su voz cálida y su corazón en compás, lo resume de forma sencilla: “Lo hemos hecho todo, pero seguimos amando lo mismo: la música y el público. La rumba es nuestra casa, y el mundo entero baila en ella”.