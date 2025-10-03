K!ngdom cierra su año de "disfrutar a tope" del Benidorm Fest y "esa primera experiencia maravillosa"
Autores de uno de los temas del año con 'Me gustas tú', despiden la gira con un concierto en Valencia para centrarse en sacar su nuevo álbum.
El Benidorm Fest les ha dado a conocer gracias a Me gustas tú, una de las canciones del año, y este sábado despiden en Valencia "un año muy bonito". Jorge Gomis, Iván Ramírez y Ane Rada forman K!ngdom y tienen ganas de presentar Adrenalina, su nuevo sencillo, y lanzar el disco.
"Ha sido un año con muchos conciertos, mucho escenario y hemos podido disfrutar a tope", valora Ane, "no nos podemos quejar para nada". Una sensación que comparte Iván añadiendo que "estamos encantados".
En esas paradas que les han llevado por toda España, Iván agradece que "hemos conocido a mucha gente" y coincidido "muchas veces con compañeros del Fest". Esto "nos ha hecho mucha ilusión porque cada vez que íbamos a un concierto, a un festival, nos encontrábamos con uno, dos o tres y hacíamos mucha piña".
El impacto del Benidorm Fest "nos ha servido para vivir esa primera experiencia maravillosa, que nos conoce muchísima gente".
Después de Me gustas tú presentaron Corazón, "un tema un poquito más guitarrero, más fresquito para verano", como define el valenciano Jorge Gomis. Adrenalina será su siguiente sencillo, una canción que tienen "muchas ganas de sacar porque creemos que es un temazo".
Con él quieren "hacer que mucha gente baile y se ponga en un mood más adrenalítico". Un objetivo que culminaría el trabajo de tres años, cuando la empezaron a escribir.
Nuevo álbum
Es una canción que "siempre nos ha gustado muchísimo" y que decidieron dejar reposar "hasta que de repente aparece la melodía perfecta y decimos: 'Ahora sí está cerrado'", explica la cantante. Y ahí reconoce que es su "tema favorito hasta la fecha".
Presentar la candidatura para el Benidorm Fest y toda su posterior promoción es un trabajo muy intenso que deja ahora paso a la preparación de su segundo álbum que "vería la luz ya a partir del año que viene", adelanta Jorge.
Ane añade que quieren "hacer un muy buen disco". Esto "requiere de pensar y de tiempo de seleccionar las mejores canciones". La idea de Iván es "tirarnos unos meses un poco más alejados de los escenarios para que nos dé tiempo a preparar todos esos temas y ese disco".
Valencia, la ciudad en la que se conocieron estudiando Jorge e Iván en el CEU, será un "final de gira veraniega" especial: "Siendo de allí, tenemos a toda la familia, muchos amigos, mucha gente que nos ha acompañado. Qué mejor que terminar en tu casa, ¿no? Va a ser muy emotivo".
Benidorm Fest sin Eurovisión
En cuanto al Benidorm Fest, Ane cree que debe posicionarse "como un festival que pueda llegar a ser independiente y un festival grande de música española".
Asegura que eso "va a enriquecer las propuestas que luego acaben pudiendo ir a Eurovisión". Para ella, que haya "un programa musical en la televisión pública cuando ya de esos quedan pocos es algo único".
Iván coincide en que San Remo "es un modelo a seguir y es a lo que tiene que aspirar" el festival alicantino. Les gustaría que "creciera y pudiera vivir al margen de Eurovisión".
No participar con Israel
Sobre el debate político en torno a Eurovisión, Ane considera que es "una situación muy compleja". "España ha tomado ya su decisión con respecto al festival y yo creo que nosotros estamos de acuerdo con ellos", añade. Iván la apoya: "El mensaje es ese, nosotros estamos en esa idea".
Después de presentarse en todas las ediciones y llegar a estar en la lista seleccionados este 2025, Ane valora que "ha sido una experiencia maravillosa que vivir una vez en la vida, es muy guay".
Pero, como reitera la cantante, "ahora mismo estamos centrados en seguir con el proyecto" porque "nuestra carrera, aun con Benidorm, da más allá del festival".
"A día de hoy no es algo que nos planteemos en el futuro próximo, pero nunca digas nunca". Una posición que secundan Jorge e Iván.