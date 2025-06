El ADDA presenta nueva temporada con estrellas como Gustavo Dudamel y anuncia gira en Japón

Enorme diversidad y un viaje sin salir del ADDA. Ese es el propósito con el que llega Viaje a Ítaca, la nueva temporada del Auditorio de la Diputación de Alicante en la que se anuncia también la mayor gira de una orquesta española en Japón.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, recuerda que esta es la décima temporada que presenta Josep Vicent como director del ADDA. Serán 20 conciertos entre octubre y junio por el que pasarán grandes estrellas como Gustavo Dudamel.

"Queremos que sea una nueva etapa en la que todos los alicantinos tengan acceso a la mejor música que se puede ofrecer", valora Navarro. Y eso se traduce en que los abonos tendrán un descuento muy importante del 40 % y para los jóvenes "que no haya ni uno que no pueda asistir" con el descuento del 70 %.

"El éxito de estas temporadas se refleja en que se renueva cada año", agradece el diputado sobre un proceso que se abre este mismo lunes.

"Muchos meses de trabajo para contar esta aventura que vamos a vivir de nuevo", cuenta ilusionado el director Josep Vicent. Y la base, destaca, es la orquesta, "porque cada músico es parte de crear la nota, una idea, y esa es la que promete el gran viaje que les proponemos".

El viaje lo será por las emociones y por los estilos, avanza el director. Junto a él, Jaume Gavilán, que avanza la deseada gira a Japón, que tendrá siete conciertos. "Este viaje es una aventura personal" y por eso llega con el estreno mundial de Ítaca de Ximo Cano, "con el compromiso de la creación".

"En esta temporada tendremos el estreno de Ítaca, que no servirá para zarpar, pero también tendremos de Joan Enric Lluna estrenando a Jorge Grundman". Y ambos representan la apuesta por los creadores contemporáneos, como el turco Fazil Say, que también estará presente, más el de Nicola Campogrande, Liberi tutti.

Son cuatro obras contemporáneas de las que crean público, destaca Josep Vicent, sobre ese apoyo a los compositores actuales.

La japonesa Kaori Muraji representa ese enlace con el país asiático en una gira que se extenderá del 27 de octubre al 10 de noviembre y que incluye dos días consecutivos en el Santori Hall de Tokio. Allí estarán acompañados por el pianista Martín García.

Esa conexión con Asia traerá al director Darell Ang como invitado que traerá la obra del compositor Zhou Tian Concierto para orquesta. "La temporada estará repleta de invitados de prestigio", promete Josep Vicent.

Entre ellos los violinistas Michael Barenboim y Leticia Moreno, o Gustavo Dudamel "el hombre de más trascendencia con las dos orquestas americanas más importantes". Precisamente el director venezolano conecta con la llegada de la joven orquesta nacional de su país.

Gavilán destaca al violonchelo de Gregorio Nieto, también venezolano, como ejemplo de la pujanza musical del país sudamericano. "Es indiscutible la excelencia de los países que están saliendo del sistema", como añade Josep Vicent.

"Siempre estamos en un viaje no solo estético, también geográfico", recalca Josep Vicent. Y así lo destaca Gavilán con los directores invitados Rubén Jais y Rue Bergmann con el ADDA Simfònica.

La Concertgebouw Chamber Orchestra, "la mejor orquesta del mundo" para Josep Vicent.

El piano de Yeol Eum Son, que hará la Rhapsody in blue, representa ese puente entre continentes. Igual que Kristian Bezuidenhout con la integral de los conciertos de Brandenburgo de Bach.

Josep Vicent destaca también el trabajo de los visual albums con muchos conciertos en directo y a los directores Charles Dutoit o Jaime Martín, que llegará con la orquesta nacional de la BBC de Gales siguen en esa línea de grandes invitados o la filarmónica de Armenia.

Hacia final de la temporada se recupera un concierto que se suspendió por la dana, con el director Rossen Milanov que traerá una obra poco representada.

Y para el final de temporada, la pianista Anna Fedorova que traerá otra poco programada de Rachmaninov en un programa que incluirá la sinfonía Titán de Mahler con el ADDA.

Una de las novedades para los abonados es que los precios de las zonas A, B y C no serán el mismo, así que este año se diferenciará. El abono completo está desde 375 euros en la zona C y 540 en la A.

El cierre de esta presentación lo hace Josep Vicent con el anuncio del nuevo disco publicado de la orquesta ADDA Simfònica, Not anxious at all, con el pianista Josu de Solaun y Paquito D'Rivera entre otros.