Vega presenta en Alicante su gira más abierta al público: "Casi me rompieron de la emoción"

Con más de veinte años de carrera, Vega presume de una trayectoria que apuesta por la independencia total. El concierto que ofrece este viernes en la ciudad de Alicante es la prueba de ello. Presenta nuevo disco, Ignis, del que no hay sencillos por decisión propia. Y como promete, esta gira le está dando momentos "que casi me rompieron de la emoción".

"En esta gira toco el disco entero y las canciones que complementan el resto del repertorio, ninguna ha sido single, sin embargo, están entre mis canciones más escuchadas", avanza antes de pasar por la discoteca Magma. Y por eso considera que, en realidad, "son singles por derecho propio, las canciones favoritas del público".

Ese es el planteamiento con el que ha querido estar de gira por España, "un homenaje a poner al público en un sitio prioritario donde ellos eligen". Y para ello, además, "darle la oportunidad de escuchar un disco tal y como fue grabado, porque la banda que hay encima del escenario es la misma".

Con su voz pausada y tono firme reitera la importancia de este planteamiento: "Quiero tocar esto así y quiero tocar el disco entero porque estoy segura y convencida de que efectivamente van a encontrar sus favoritas".

Temas como Dónde Estabas Tú, que grabó con Iván Ferreiro, Santa Cristina o La Reina Pez "tampoco fueron singles y están dentro del repertorio, pero son de mis canciones favoritas para el público".

Esta propuesta ya la ha llevado por Granada y Murcia, donde ha encontrado una gran acogida en las salas. En la primera de las dos capitales "casi me rompieron de la emoción", asegura.

"En la última canción casi no fui ni capaz de cantarla entera porque me encontré a un público que me devolvía cantando las canciones con la misma intensidad, tanto de las de Ignis como de las de discos anteriores", agradece.

"Y esto quiere decir que es un público que llega convencido de lo que ha escuchado y deseando escucharlo en directo por primera vez", razona. "Es volver a poner al público en un lugar preferente todo el rato", subraya.

Con ese planteamiento, "la verdad es que me salgo del escenario más feliz que nunca". De ahí que lo disfrute tanto porque "esto es lo que quiero hacer y ver que la gente te responde bien a eso es bonito, es muy bonito". "Probablemente no sea lo más masivo del planeta, pero es como, oye, es lo que quería hacer como artista y es lo que estoy haciendo", concluye.