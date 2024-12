Irene Córcoles, la cantante alicantina de 'Operación Triunfo' a Benidorm Fest

"Irene Córcoles es una persona con mucha, mucha, mucha energía", asegura sobre sí misma esta joven artista de Alicante que con 22 años ya ha entrado en la preselección de grandes eventos musicales como Operación Triunfo y Benidorm Fest.

Estas son semanas intensas para Irene Córcoles ya que quiere lanzar la canción con la que se presentó al concurso que selecciona la representación de España en Eurovisión. Antes de ello, tiene tiempo de hablar con EL ESPAÑOL sobre este último año.

Con su café y una tarta de zanahoria delante, la joven repasa una trayectoria en la que suma ya trabajos como Sonríe, te están mirando o su último sencillo, Lo siento. Esta última es la otra opción que tenía entre manos para el certamen de TVE y por eso tiene ya ganas de mostrar la otra.

"Acabé súper contenta porque era una mezcla de una idea que tuve hace tres años y la Irene de ahora", cuenta sobre su próximo tema: "Es muy eurovisiva, tiene muchísima fuerza y por supuesto que va a salir a la luz pronto, me hacía mucha ilusión".

Formada en la escuela de arte dramático de Murcia, desde los 18 años escribe canciones y fue al estudio a comprobar "cómo sonaría una canción mía pues como si fuera de un gran artista, que al final era mi sueño".

Sus años allí le han servido para mucho, como se puede comprobar en los créditos de sus vídeos, que ha dirigido en ciertos casos con grandes resultados: "Para mí es mi profesión, las técnicas que he estudiado, lo que he practicado y lo que me han corregido hasta la saciedad".

"Sentir sin miedo"

Una vocación que surge de que, asegura, "me cuesta mucho expresarme". "De ahí nace la necesidad de encarnar personajes como actriz, sentir sin miedo y con las palabras de un dramaturgo y también el hecho de querer escribir mis propias canciones, escribir poesía, melodías que transmitan lo que estoy sintiendo", razona.

Con ese contexto cobra otro sentido el nombre del trabajo que lanzó a mediados de junio con siete canciones, el mencionado Sonríe, te están mirando: "Las emociones que siento a veces me llevan por delante y no soy capaz de decir lo que pienso con total libertad".