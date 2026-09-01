Generalitat exige a Villena "acreditar" la seguridad de su museo tras el robo del tesoro

Parte de la vajilla de oro que conformaba el Tesoro de Villena, antes de su robo. M. H.

El robo del Tesoro de Villena está llevando a choques muy duros a las diferentes administraciones. Este martes la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana ha dado un paso más al exigir explicaciones e informes técnicos inmediatos al Ayuntamiento sobre la custodia del conjunto arqueológico.

A través de una nota enviada a Europa Press, la administración autonómica señala que "corresponde" al Ayuntamiento de Villena, en calidad de "responsable de la seguridad" del Museo de Villena (MUVI), "acreditar" de forma fehaciente que las medidas de seguridad "que dijo eran reales" en las instalaciones se encontraban activas y operando adecuadamente durante el asalto del pasado jueves 27 de agosto.

Esta exigencia del Consell eleva el tono de lo anunciado por el síndic del Grupo Popular (GPP) en Les Corts, Nando Pastor, que ya había abierto esta vía de debate al cuestionar las garantías preventivas del museo.

"Es una verdadera lástima que puedan existir dudas sobre la ausencia de medidas de seguridad suficientes en un museo que custodia piezas de esta importancia", lamentó Pastor pocas horas después de confirmarse la desaparición de la colección prehistórica.

El portavoz popular consideró "especialmente preocupante" que un patrimonio de extraordinaria relevancia estuviese expuesto "sin unas medidas de seguridad adecuadas". Por ello, urgió a que la investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad determine "todas las responsabilidades" para evitar que una situación de tanta vulnerabilidad vuelva a producirse.

El Ayuntamiento de Villena desde el minuto uno del asalto sufrido en la madrugada del jueves ha recalcado que "las medidas aplicadas son las de la auditoría de seguridad previa a la apertura del museo. Y con ellas se abrió y se firmó el seguro".

El comunicado de la Generalitat insiste en que el MUVI es de titularidad municipal y pone el foco en que el Ayuntamiento "aporte facturas de la nueva vitrina blindada y acorazada que iba a construirse".

De esta forma, responde de forma indirecta a la ministra de Ciencia, y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant que había instado este lunes al Consell a que explicara si el MUVI cumplía "con todas las condiciones de seguridad" para albergar un tesoro clave para entender la Edad de Bronce en España y Europa, como señalan los expertos.

El cruce de acusaciones entre las diferentes administraciones hizo que este lunes el Ministerio de Cultura repasara el calendario de las acciones que lleva realizando este año sobre la seguridad en los museos, después de los robos de oro en Badajoz en abril, el de Albacete en julio y ahora el de Villena en agosto.

El ministerio dirigido por Ernest Urtasun, de Sumar, reconoce que fue el viernes 28, el día después del robo del Tesoro de Villena, que se habló del informe emitido por Europol el lunes 24 sobre las nuevas tendencias en asaltos a museos.

Fuentes municipales de Villena confirman a EL ESPAÑOL que fue el mismo viernes cuando recibieron un correo en el que se listan los riesgos a los que se enfrentan los centros de arte.

La Conselleria critica que desde el Ministerio "no se recibe aviso oficial alguno" ni del robo de las 144 monedas de oro del tesoro de Villanueva de la Serena en Badajoz ni de las 220 monedas de oro del Museo Provincial de Albacete.

Y ahí apunta la Conselleria que es el 11 de agosto cuando llega una petición de información del Ministerio de Cultura de la que critican que no se especifica el fin ni la urgencia. ¿El tema? Dar información sobre los museos que contienen en las instalaciones oro, plata y metales preciosos.