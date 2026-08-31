El Tesoro de Villena abre brecha: Compromís estalla contra Cultura y el Ministerio asegura que pidió datos antes

El espectacular robo del Tesoro de Villena, perpetrado el pasado 27 de agosto en el Museo de Villena, ha abierto una profunda brecha política dentro del bloque gubernamental.

Este lunes, 31 de agosto, se ha desencadenado un tenso cruce de reproches a través de dos comunicados oficiales emitidos por Compromís y el Ministerio de Cultura, controlado por Sumar. La controversia gira en torno a la gestión y la rapidez con la que el Ejecutivo central distribuyó las alertas de seguridad internacionales.

La disputa política se centra en los tiempos de reacción ante el informe Changing tactics, changing targets publicado por Europol el lunes 24 de agosto. En este documento, la agencia europea advertía con gravedad sobre el aumento de robos violentos dirigidos contra metales preciosos en instituciones culturales.

La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha registrado una batería de preguntas parlamentarias exigiendo explicaciones urgentes al Ministerio de Cultura.

La parlamentaria considera inadmisible que el aviso formal de seguridad no fuera remitido por el Ministerio a la Generalitat Valenciana hasta el viernes 28 de agosto a las 13:18 horas, es decir, un día después de que el Tesoro de Villena ya hubiera sido robado.

“Queremos saber exactamente cuándo recibió el Gobierno la alerta de Europol, qué hizo desde ese momento y cuándo decidió trasladarla a la Generalitat Valenciana”, ha manifestado de forma tajante la diputada de Compromís.

Micó ha calificado la descoordinación de alarmante. “Si una alerta europea advertía de un incremento del riesgo de robos de patrimonio y esa información llegó a un museo después de que se produjera un asalto, estamos ante una cuestión que debe explicarse”, ha afirmado la diputada.

Para la coalición valencianista, el robo del "Guernica de la Edad de Bronce", como definen los especialistas la relevancia del tesoro de más de tres mil años ahora desaparecido, representa un fallo del sistema preventivo que no puede volver a repetirse.

“Lo que ocurrió en Villena obliga a revisar si los mecanismos de prevención y coordinación están funcionando correctamente”, ha denunciado Micó. En su argumentación, ha enfatizado la importancia de anticiparse a las bandas organizadas: “No basta con actuar cuando el robo ya se ha producido: las alertas destinadas a prevenir estos delitos tienen que llegar a tiempo a quienes tienen que proteger las piezas”.

Cultura: medidas preventivas desde julio

Frente a las duras acusaciones de Compromís, el Ministerio de Cultura ha salido al paso la tarde de este lunes mediante una nota de prensa detallando sus actuaciones durante el periodo estival. El departamento que dirige el ministro Ernest Urtasun, de Sumar, asegura estar en "contacto permanente" con las comunidades autónomas para abordar la crisis patrimonial.

Según el Ministerio de Cultura, su implicación preventiva comenzó mucho antes del asalto de Villena. Tras el segundo gran robo del año, cometido a finales de julio en el Museo de Albacete, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes ya había solicitado la colaboración de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional para intentar frenar esta ola delictiva.

A raíz de esa petición, la Policía Nacional solicitó un inventario de todos los museos estatales y autonómicos que custodiaran piezas de oro, plata o piedras preciosas con el fin de reforzar de inmediato su seguridad.

El Ministerio defiende que facilitó de forma inmediata la información de sus propios centros y que el 11 de agosto solicitó estos mismos datos a las comunidades autónomas. Además, asegura que insistió formalmente el lunes 24 de agosto (el mismo día que Europol publicó su informe estratégico) a aquellas autonomías que todavía no habían remitido sus listados.

El departamento estatal también recuerda que la competencia directa de la seguridad física de los museos autonómicos recae sobre las administraciones que los gestionan.

Cultura confirma que el pasado viernes 28 de agosto, durante una reunión técnica ya programada con las comunidades autónomas, se abordó la petición policial y se analizó formalmente el contenido del informe publicado por Europol el lunes de esa misma semana.

Riesgo de fundición inmediata

El informe estratégico del 24 de agosto que ha desatado el choque político destaca que los delincuentes están recurriendo a la extrema violencia en sus asaltos. Según Europol, las bandas utilizan herramientas pesadas como mazos y explosivos para irrumpir rápidamente en los museos.

Los analistas europeos subrayaron que los metales preciosos se han convertido en el objetivo prioritario debido a su facilidad para ser fundidos con rapidez. De esta forma, el rastro de la orfebrería histórica se borra por completo, facilitando su venta ilegal en el mercado negro.

Mientras el debate político sube de tono, los expertos en patrimonio de la Policía Nacional (en los casos de Badajoz y Albacete) y de la Guardia Civil (en el caso de Villena) continúan trabajando de forma coordinada con el Ministerio de Cultura para esclarecer los hechos y localizar las piezas sustraídas. Para abordar el seguimiento de la crisis, el Ministerio convocará una nueva reunión de urgencia en los próximos días.