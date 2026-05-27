¿Por qué los indígenas enterraban su oro? El secreto que llega a España con la exposición más ambiciosa de Colombia

Toni Pérez, presidente de la Diputación, en el acto de Casa de América en Madrid. M. H.

La Casa de América en Madrid ha sido el escenario este miércoles de la presentación de una de las apuestas culturales más importantes de este año en España. La exposición El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia aterrizará en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) el próximo 29 de junio, donde permanecerá hasta mayo de 2027.

Marcos Martinón, catedrático de la Universidad de Cambridge y comisario de la muestra, ha recordado el desconcierto de los europeos al llegar en 1492 a lo que hoy es Colombia. Allí encontraron "civilizaciones sin reyes, ciudades sin monedas, tesoros sin dueños; oro que no se acumulaba, oro que se ofrecía, se regalaba, se enterraba".

Tras quinientos años de debates entre el "salvajismo" y el "paraíso perdido", la ciencia empieza a dar respuestas. "La arqueología, la antropología y la ciencia nos permiten comprender lo que aquellas sociedades indígenas construyeron y pensaron", ha señalado Martinón.

Esta colaboración con el Museo del Oro de Colombia permitirá ver casi trescientas piezas únicas, de las cuales ciento cincuenta son de oro puro. "Será la primera y seguramente la última vez que se vean rodeados de tanto oro", ha advertido el comisario, destacando que se trata del mayor préstamo del museo colombiano a España en muchísimo tiempo.

La muestra no se limita a la arqueología, sino que incluye objetos modernos, como piezas que "acabó de fabricar un abuelo en el Amazonas hace apenas un mes". El objetivo es maravillar al público con la estética de "seres híbridos entre humanos y animales" y la maestría técnica de pectorales y narigueras.

Sin embargo, el mensaje va más allá de la "fascinación superficial" por el metal precioso. Según Martinón, la verdadera importancia del oro es su "capacidad de interactuar con el mundo". "Lo que vamos a ver dentro de las vitrinas no son objetos pasivos, son seres vivos, aunque no humanos; espíritus poderosos que nos interpelan", ha asegurado.

La exposición busca que el visitante cuestione sus propios valores y entienda que hay "maneras alternativas de habitar el mundo" que siguen siendo plenamente relevantes hoy. En este sentido, la muestra aborda la crisis ecológica y ética actual mediante conceptos como la "reciprocidad y la acción colectiva".

También despertará preguntas incómodas, como el hecho de haber negado la palabra "civilización" a estas culturas o las consecuencias de "confundir la hoja de coca con la cocaína". "Si aprendemos a leer el pasado de otra manera, entenderemos el presente de otra manera", ha sentenciado Martinón.

Para lograr este impacto, el MARQ ha diseñado un ambiente inmersivo que incluye sonidos de la naturaleza y aromas compuestos en exclusiva. Los visitantes entrarán en una maloca indígena, serán testigos de un viaje chamánico y escucharán melodías de flautas prehispánicas de más de mil años de antigüedad.

Marcela García Sierra, antropóloga y también comisaria, ha destacado que el proyecto recoge las investigaciones de la última década en el centro colombiano. Con esta nueva mirada, buscan acercar al público a "presencias que siguen vigentes y tienen un sentido en la actualidad porque afectan a todo el mundo en que vivimos".

Por su parte, el director del Museo del Oro, Alberto Escovar Wilson-White, ha recordado que esta es la principal exposición que ofrecen en España desde 2012. Desde su creación en 1939, el centro ha realizado unas 250 exhibiciones internacionales, convirtiendo su colección en su "principal embajadora".

El embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila, ha valorado la iniciativa como una "oportunidad excepcional para dar continuidad a la puesta en valor del patrimonio precolombino". Ha subrayado además el compromiso de su gobierno con los procesos de "retorno y restitución cultural".

Para todos

Ávila también ha resaltado el "mensaje poderoso" de que la muestra se presente en un entorno descentralizado como Alicante. "La cultura tiene que llegar a todos los rincones del planeta", ha afirmado, invitando a observar el mundo con "respeto, profundidad y curiosidad".

El director del MARQ, Manolo Olcina, ha destacado la "solidez intelectual" de esta propuesta, que supone la cuarta gran exposición en Alicante dedicada a culturas prehispánicas. Olcina ha insistido en que estas piezas no deben verse como objetos de una joyería, sino como "símbolos de conexión con otros mundos" que buscaban el equilibrio del universo.

La exposición, calificada como una "primicia mundial", viajará tras su estancia en Alicante a Santiago de Compostela en 2027 y a Austria en 2028. Como ha concluido Martinón, el pasado se reescribe con investigaciones así: "Al salir de esta exposición, nadie será el mismo".