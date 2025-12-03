Joseda Vinci, 27 años, da el salto de las pegatinas a las salas de exposición con un homenaje a la "preciosa Alicante"

Joseda_Vinci es un artista urbano que a través de las pegatinas se enorgullece de haber llevado sus imágenes por cuatro continentes. Tras esta firma está José David Losada que ahora inaugura en la que considera su ciudad su primera exposición en solitario. Y lo hace homenajeando a Alicante, "que es preciosa".

A sus 29 años, Jose rompe con la barrera del anonimato, una característica común entre los artistas nacidos del arte callejero. Marca así un cambio significativo en su trayectoria artística al dar la cara de un proyecto anónimo nacido en Instagram, la red social que considera su galería.

Contento y orgulloso tras acabar de montar sus imágenes, la decisión de exponer se enmarca en un proceso de toma de conciencia sobre su trabajo, que comenzó como un pasatiempo con el móvil, pero que ha crecido exponencialmente. "Se ha ido totalmente de madre", afirma risueño este profesor de idiomas.

El salto al Centro Municipal de las Artes es "un orgullo", cuenta mientras pasea frente a sus obras. "Sobre todo que sea en mi ciudad", recalca.

La exposición, compuesta por 25 obras y 25 microrrelatos, se centra en el tema de la identidad. Joseda Vinci explica que la muestra "no es solo un homenaje a Alicante, sino también es un homenaje a mi identidad como alicantino".

Y es que, a pesar de haber nacido en Murcia, pasado sus primeros cuatro años en Barcelona, y llevar siete años viviendo en Valencia, él se siente profundamente ligado a la capital de la Costa Blanca. "Realmente, el sitio del que me siento que soy es Alicante", recalca.

En la selección que ha hecho aparecen iconos infantiles como Pokémon, Bola de Drac, Rick y Morty o Alicia en el País de las Maravillas. El artista reconoce esa visión del juego en sus creaciones: "Son referentes culturales que me han acompañado toda mi vida".

La diferencia, añade, es que las disfruta ahora incluso más que de niño porque las comprende "desde otro prisma". Y los puede utilizar para subvertir el contenido, relacionándolo con diferentes calles y vistas de Alicante.

El humor es un elemento fundamental, aunque Jose aclara que este se manifiesta más en los textos adjuntos que en la imagen en sí. La ironía y el juego con referentes clásicos también están presentes, por ejemplo, al transformar La Gran Ola de Hokusai y llevarla al puerto, o subvertir obras de Van Gogh y Magritte.

Proceso creativo

El proceso de creación comienza con una fotografía, seguida del diseño y, finalmente, la escritura del microrrelato. "Todo lo que hay aquí está hecho con un móvil, absolutamente todo", recalca. Para ello usa herramientas sencillas como las notas del móvil para los microrrelatos y Picsart, una aplicación gratuita, para las imágenes.

Esa apuesta por la creación digital desde el móvil con la que tanto ha crecido también tuvo sus momentos de duda. Pero eso pasó. "El síndrome del impostor creo que en siete años de trayectoria ya me lo he quitado", cuenta rodeado de las obras que lo demuestran.

Una de las metas de Jose es demostrar la accesibilidad de la creación artística. "La creatividad no es que unos la tengan y otros no, sino que todos somos creativos y depende de ti lo creativo que quieras ser", afirma. "El arte es único, es un reflejo de nuestra individualidad", añade.

La exposición se inaugura este jueves 4 de diciembre y estará abierta al público hasta el 23 de enero.