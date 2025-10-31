La colección de la Casa de Alba será la primera en llegar al nuevo museo de Las Cigarreras en 2026

La transformación cultural de la ciudad de Alicante llega con el llamado Museo Internacional de Las Cigarreras. El alcalde Luis Barcala adelanta este viernes cuál será la primera exposición de este centro en construcción: la colección de la Casa de Alba.

El objetivo que tiene el Ayuntamiento es que este futuro espacio, que aprovechará las instalaciones del actual complejo cultural, esté "a pleno rendimiento en 2026". Así lo ha compartido Barcala en una publicación a través de su cuenta en redes sociales.

La colección de arte de los Alba, como recuerda el alcalde, "es una de las más relevantes de Europa" gracias al legado que ha atesorado la familia a lo largo de los siglos. Entre las grandes firmas de pintores que incluye están Joaquín Sorolla, Marc Chagall, Amadeo Modigliani y Henri de Toulouse-Lautrec.

Con esta idea de utilizar el complejo Las Cigarreras se retoma un planteamiento que en 2021 se manejó para crear en este gran espacio público un edificio que pudiera albergar grandes colecciones. Hace cuatro años se postuló Alicante para atraer el proyecto de subsede del Hermitage.

Para que esto sea posible, los edificios que ya existen se tienen que habilitar para cumplir con las rigurosas exigencias que se tienen para conservar pinturas. Primero por las condiciones ambientales, para la humedad y control de la temperatura. Y segundo, las aún más altas de seguridad.

En la actualidad la Caja Blanca de Las Cigarreras está preparada para acoger exposiciones de arte contemporáneo en las que estas necesidades son diferentes. En ese proceso se está trabajando actualmente para evitar problemas como lo han tenido en su momento otros centros en la provincia al querer acoger obras de siglos anteriores.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.