Alicante exporta a Valencia la exposición del año en España de Kara Walker para hacerla aún más grande

Es una de las artistas norteamericanas más importantes y acaba de terminar su mayor retrospectiva en España. Kara Walker, Burning Village se despide del MACA en Alicante marcando un hito "excepcional" y está ya preparada para ser aún más grande en el IVAM de Valencia.

Rosa Castells, responsable del MACA y comisaria de esta exposición, enfatiza que esta es una producción totalmente concebida en Alicante. Y fue posible gracias a las "obras de la colección Michael Jenkins y Javier Romero, donde Kara Walker es una de las artistas más representadas".

Desde su despacho en el histórico edificio de La Asegurada, Castells aún recuerda la emoción al recibir de Nueva York las obras de la artista afroamericana y el impacto que generaban: "Te daban un bofetón directamente". Ahí supo que "la primera exposición que hiciéramos que no fuera una colectiva de esa colección sería la de Kara Walker".

Parafraseando a la directora del MACBA Elvira Dyangani, que ha participado en las actividades paralelas en torno a la muestra, apunta que esta "le ha pasado al museo". Y eso les ha permitido "abrir las puertas a otras temáticas del mundo contemporáneo a las que no habíamos mirado".

Este proyecto ha sido "muy satisfactorio", al "abrir las ventanas a un público que no había entrado nunca, abrir a toda la generación de afrodescendientes que tenemos". La exposición también ha invitado a "mirar al mundo esclavista español de los siglos XIV al XIX".

En un verano en el que España ha vivido los conflictos racistas en sus calles, Burning Village se ha hecho más necesaria al "entrar dentro de toda esa historia y traerla al presente y saber que todavía 50 millones de personas viven en situación de esclavitud a día de hoy".

Eso le permite subrayar el papel fundamental del museo como espacio de reflexión: "Un museo no tiene otra manera de estar en el mundo presente más que poner encima de la mesa las cuestiones del momento contemporáneo y debatir. Y este es un lugar de pensamiento y crítica".

A lo largo de los siete meses de exhibición así lo han hecho con una "programación de actividades paralelas muy variada: talleres, el ciclo de cine, las películas de animación, el club de lectura, títeres de sombras, talleres artísticos, conferencias y mesas, conversatorios". Castells asegura que "hemos tocado casi todos los temas que aparecen en la obra de Kara Walker".

Además, se diseñó "un lugar de activación y de pensamiento que ha funcionado también muy bien y que el público siempre agradece". Bautizado como Burning World, con una gran ilustración del alicantino Ricardo Tomás permitió reflexionar en torno al racismo en la sociedad actual.

El salto al IVAM

El éxito y la "redondez" de la exposición captaron la atención del IVAM de Valencia. La directora Blanca de la Torre, tras visitar el MACA, "lo vio rápidamente y concertamos rápidamente ese desmontaje aquí y montaje en el IVAM de Valencia". El 25 de septiembre se inaugurará en Valencia, un ejemplo de la "colaboración entre instituciones" que "puede realmente generar cosas maravillosas".

En Valencia, la exposición de Kara Walker no solo se reubica, sino que crecerá. "Tiene tantas lecturas y tantas capas, es tan densa de contenido que ha permitido montar una segunda exposición en el IVAM que tiene que ver con el lado más poético de la obra". Esta nueva muestra se titulará Habitar las sombras y será comisariada por Blanca de la Torre y la propia Castells.

Habitar las sombras será "un diálogo de las colecciones del IVAM y del MACA en blanco y negro", como la práctica totalidad de la obra de la artista estadounidense. Se desarrollará en "toda la galería uno y con 81 artistas y más de un centenar de piezas".

Más impacto

Esta es una prueba más de las "muy buenas relaciones que siempre han tenido" ambos centros. De hecho, en el convenio abarcan "desde la investigación a la restauración pasando por los préstamos o las exposiciones".

Esta colaboración eleva el nivel de la relación y ofrece la "oportunidad de mostrar las colecciones del MACA más allá de Alicante y de ponerlas en relación con otra serie de colecciones y de artistas".

La conservadora tiene la certeza de que en Valencia habrá "sin duda" una "mayor repercusión de lo que ha sido aquí". Aunque reconoce que esto "me duele un poco", atribuye la menor visibilidad mediática en Alicante a que "la prensa cultural siempre es central. Y las periferias apenas existen".

Eso sí, el objetivo principal es "sumar públicos y aquí se trata de sumar, no de competir". Su deseo es que "cuanta más gente disfrute de la obra de las colecciones públicas, perfecto".