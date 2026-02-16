Más de 30 universidades y escuelas en la feria que ayuda a decidir el futuro de los alumnos: "Momento clave"

Uno de los encuentros de la feria de Universidades organizada por los colegios ELIS.

Acompañar a los estudiantes y a sus familias en la toma de decisiones sobre su futuro académico. Este ha sido el principal objetivo —cumplido con creces— de ELIS Murcia y ELIS Villamartín con la celebración de una nueva edición de la Feria de Universidades ELIS, un evento de referencia en orientación académica y profesional en el sureste español.

La XIV edición de la feria se ha celebrado en el campus de Montevida (La Alberca), sede Secundaria y Bachillerato de ELIS Murcia, coincidiendo con el 35 aniversario del colegio, y ha reunido a más de 30 universidades e instituciones educativas nacionales e internacionales, representadas por profesionales de primer nivel.

El encuentro ha contado con la participación de más de 12 universidades internacionales procedentes de Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos. Junto a ellas, alrededor de 25 universidades españolas, tanto públicas como privadas, procedentes de los puntos más diversos del país.

Entre las entidades nacionales participantes se encontraban universidades de reconocido prestigio como la de Navarra, Pontificia Comillas, CEU Cardenal Herrera, Europea de Valencia, de Alicante, de Deusto, Miguel Hernández, Nebrija y la UCAM.

Otros centros que han participado son escuelas especializadas como ESIC Business & Marketing School, U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, ESAT Escuela Superior de Arte y Tecnología, EDEM Escuela de Empresarios, ESI Escuela Superior Internacional de Diseño e ISDE Instituto Superior de Derecho y Economía.

La feria ha incorporado asimismo entidades complementarias a la formación universitaria, como CESUR Centro de Formación Profesional, Micampus Residencias Universitarias, agencias de orientación internacional y representantes del Área de Reclutamiento de las Fuerzas Armadas – Delegación de Defensa de Murcia, ofreciendo así una visión integral de las distintas opciones formativas y profesionales.

Un momento clave

El evento se ha dirigido principalmente al alumnado cuarto de ESO, primero y segundo de Bachillerato, etapas decisivas en la elección del itinerario universitario. Además, estudiantes de segundo y tercero de la ESO también han podido visitar la feria, iniciando de forma progresiva su proceso de orientación académica y fomentando una planificación temprana de su futuro educativo.

Durante la jornada, las universidades ofrecieron charlas formativas en grupos reducidos, con sesiones de una hora de duración. En ellas profundizaron en su oferta académica, requisitos de acceso, metodologías de enseñanza y salidas profesionales, resolviendo dudas de manera directa a estudiantes y familias.

"La orientación universitaria y profesional es uno de nuestros pilares fundamentales. La Feria de Universidades refleja nuestro compromiso por ofrecer a los alumnos y a sus familias un acompañamiento cercano y de calidad en un momento clave de toma de decisiones", destaca Toni Marín, profesor y director técnico en ELIS.

"Este enfoque se complementa con iniciativas como el programa Work Experience", añade. Este, como continúa, "permite a nuestros estudiantes entrar en contacto directo con el mundo laboral y conocer distintas profesiones a través de estancias formativas en empresas, universidades, centros de investigación u hospitales, entre otros".

La Feria de Universidades ELIS permite a las familias informarse de primera mano y resolver dudas sobre los procesos de admisión, especialmente en itinerarios menos conocidos. En ella, además, se puede establecer un primer contacto directo con las universidades, facilitando una transición más segura y consciente hacia la educación superior.

Esta iniciativa refuerza, además, la red de relaciones académicas del centro y consolida su posicionamiento como colegio internacional comprometido con la excelencia educativa y la proyección universitaria de su alumnado.