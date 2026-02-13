El Supremo desestima el recurso de la UMH contra el grado de Medicina en la UA

Carlos Mazón, junto a la rectora de la UA, Amparo Navarro y al rector de la UMH, Juan José Ruiz.

El Tribunal Supremo ha acordado inadmitir el recurso de casación presentado hace justo un año por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche contra la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA).

Según el auto emitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, con fecha del pasado 11 de febrero y al que ha tenido acceso Efe, se desestima el recurso y confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) del 11 de diciembre de 2024 que avalaba los estudios.

La Sala, además, impone las costas procesales a la UMH con un límite de 2.000 euros en una resolución contra la que ya no cabe recurso alguno.

La UMH presentó y mantuvo un recurso contencioso‑administrativo contra el decreto del Consell que autorizó el grado de Medicina en la Universidad de Alicante con el Gobierno Botánico de Ximo Puig, y ese recurso fue finalmente desestimado por el TSJCV. La UMH anunció entonces que lo recurriría en casación ante el Supremo.

La Generalitat aprobó en 2022 la implantación del grado de Medicina en la UA mediante decreto, rompiendo el “monopolio” de la UMH en la provincia. La UMH consideró que la medida era innecesaria, económicamente insostenible y acordada con una tramitación defectuosa, y decidió preparar un recurso contencioso‑administrativo ante el TSJCV contra ese decreto.

El rector Juan José Ruiz defendió que no hacía falta más oferta de plazas de Medicina, sino contratar más médicos formados, citando el respaldo de organizaciones profesionales y académicas.

La UMH sostuvo que la creación de Medicina en la UA no iba acompañada de financiación adicional y obligaba a esta a afrontarla con “recursos propios” valorados en unos 20 millones anuales, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema universitario valenciano.

La rectora de la UA, Amparo Navarro, ha expresado su satisfacción por el fallo ya que "aunque era lo esperado, cierra el capítulo de una polémica que nunca debió existir, como ha evidenciado la buena marcha de los estudios de Medicina en la Universidad de Alicante, que este año ya está en su tercer curso".

Por su parte, fuentes de la UMH ilicitana han indicado también a Efe que el rector, Juan José Ruiz, había manifestado en numerosas ocasiones que era consciente de que había pocas posibilidades de que el recurso prosperara aunque aún así debía interponerlo "por coherencia".

La sentencia recurrida en amparo por la UMH fue emitida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV y confirmaba la legalidad del decreto del Consell de agosto de 2022 que autorizó la implantación del grado de Medicina en la UA.

En ese fallo, el alto tribunal valenciano vio acreditado que la nueva Facultad de Medicina de la UA “cumplía con los requisitos de calidad, profesorado, infraestructuras, planes de docencia, recursos económicos, medios y hospitales o centros donde llevar a cabo prácticas, que son imprescindibles para que se pudiese obtener la oportuna licencia para la impartición de tales estudios de medicina”.