De la Vega Baja a la televisión internacional: ELIS Villamartín llena de música navideña La Zenia

El Limonar International School Villamartín (ELIS Villamartín) celebró ayer su tradicional Concierto de Navidad en el Centro Comercial Zenia Boulevard, un encuentro que reunió a familias, visitantes y miembros de la comunidad educativa en una cita marcada por el talento, la diversidad y un especial acento internacional.

Alumnos de primaria hasta bachillerato, su grupo musical ELIS Band y un coro de profesores, formando un total de más de 50 participantes, llenaron de melodías el recinto. El repertorio incluyó villancicos clásicos en inglés, piezas más modernas y la interpretación del tradicional ‘Los peces en el río’, incorporado como representación del espíritu navideño español.

Uno de los momentos más esperados de la velada llegó de la mano de tres destacadas alumnas. La primera emocionó al público con un magistral solo de clarinete, mientras que otra alumna de bachillerato ofreció una interpretación de Skyfall, de Adele, como parte de su preparación para un concurso televisivo en Reino Unido. La tercera alumna cerró este trío de actuaciones destacadas con una conmovedora versión de Ave María en estilo lírico.

Diversidad y convivencia

El evento reunió a estudiantes de muy diversas procedencias -España, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Rusia, Ucrania, China e Irán, entre otras-, reflejando el carácter internacional de ELIS Villamartín y su apuesta por la convivencia intercultural.

Una de las actuaciones de los alumnos del ELIS Villamartín en el concierto de Navidad 2025. ELIS

La ELIS Band, formada en la Escuela de Música del colegio, volvió a convertirse en uno de los puntos fuertes de la velada. Los cinco integrantes, que cursan clases individuales de instrumento y ensayan juntos todas las semanas, interpretaron piezas navideñas y contemporáneas tocando guitarra española, guitarra eléctrica, batería y voz.

El objetivo principal del concierto fue ofrecer un espacio de expresión artística donde los estudiantes pudieran compartir sus aprendizajes, reforzar su confianza en público y proyectar hacia el entorno cercano el trabajo cultural del colegio. A través de la música, el evento promovió valores como la solidaridad, la convivencia y la alegría, además de reforzar la conexión entre la comunidad escolar y las familias.

Como cierre, alumnos y profesores unieron sus voces e instrumentos en ‘Happy Christmas (War Is Over)’, una elección simbólica para lanzar un deseo común de más armonía en un mundo marcado por crecientes tensiones y conflictos.

En palabras de Jon Wayth, director de ELIS Villamartín, “Cada año, nuestro concierto de Navidad nos recuerda el maravilloso poder de la música para unirnos a todos. Nuestro alumnado procede de todos los rincones del mundo y, aun así, cuando se unen para cantar, sus voces se funden en un único mensaje de alegría, esperanza y comunidad. Deseamos que este respeto y armonía llegue a todos los lugares del mundo”.