David tiene 22 años y desde la Universidad de Alicante logra ser subcampeón del mundo de triatlón: "Me ayuda muchísimo"

David Cantero esta semana en la pista de atletismo de la UA en el campus de Sant Vicent. M. H.

Una remontada espectacular lleva a la medalla de plata de las series mundiales de triatlón a David Cantero. Con 22 años puede presumir de ser subcampeón mundial de este exigente deporte para el que se prepara en la Universidad de Alicante, un centro del que valora que "me ayuda muchísimo".

Pasada la euforia del podio conseguido en Australia, la rutina del entrenamiento diario vuelve a este joven nacido en Aldaia que eligió estudiar en la UA Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Un camino a un grado en el que agradece las "muchas facilidades también para poder hacerlo", especialmente al dar prioridad a su carrera deportiva este año.

Este resultado es el "broche de oro" a una temporada que ha sido "muy buena" cuenta a EL ESPAÑOL tras un entrenamiento y antes de partir hacia una nueva competición.

Cantero recuerda que la carrera en la cercana ciudad a Sídney de Wollongong fue "inmejorable en el momento en el que salí" de la natación, donde se ubicó en el segundo grupo. Él sabía que el portugués y el brasileño, que eran "los mejores del mundo", lo iban a "poder llevar hacia adelante" en la bicicleta.

En esa parte, como describe, lograron entenderse bien y perdieron poco tiempo con la cabeza, solo "50 segundos". Al bajarse a correr, David sabía que con 1 minuto y 55 segundos de desventaja, "todavía podía pelearlo".

El deportista reconoce que el principio de la carrera a pie fue "bastante fuerte". Sin embargo, explica que él se sentía "bien de energías", con fuerza, y sabía que tenía que ir "con todo para adelante".

Ese espíritu es el que le guió para lograr una remontada emocionante al atacar en la tercera vuelta, momento en el que se puso tercero. La sorpresa final llegó en los metros decisivos: "A falta de 300 metros superé al italiano". Una emocionante carrera que le aupó al segundo puesto.

David ya había conseguido un quinto puesto también en el mundial absoluto. Ahora este podio en la gran final de las series mundiales lo valora como muy importante por lo que supone de visibilidad.

Estos resultados "te abren muchas puertas también de cara a los próximos años", explica. Por eso siente que también debe agradecer la labor que realiza la UA para él y sus compañeros.

Con su día a día en la pista de atletismo de la UA, David recalca que "todo lo que me apoya la universidad me ayuda muchísimo en mi crecimiento" como deportista y estudiante.

Llegar a la Universidad de Alicante asegura que era "uno de mis sueños". Así lo ve con el potente equipo de triatlón que se ha hecho a lo largo de los años, con el entrenador Roberto Cejuela, y con compañeros como Roberto Sánchez Mantecón, a quienes define como "los mejores del mundo" y "los mejores españoles".

"Yo quiero entrenar con los que son los mejores", recuerda que se planteaba desde que era un prometedor cadete que ganaba campeonatos de España, como el de 2019 en esa categoría, o la medalla de oro en el campeonato europeo júnior de 2021.

David Cantero en la segunda plaza en el podio compartido con el oro para Matthew Hauser.

Y así lo logró hace cuatro años cuando se mudó a vivir a Alicante. El subcampeón espera seguir en la UA "muchos años más". Afirmó que tiene su "estabilidad," sus "compañeros" y un entorno que es "muy favorable" para seguir cosechando éxitos y ahora ser él el nuevo referente para las siguientes generaciones.