La Universidad de Alicante alerta del aumento de la extracción de arena en el mar: "Sigue ignorada"

La retirada de arena del mar está aumentando y los científicos alertan del problema medioambiental que supone y la falta de atención al fenómeno. La Universidad de Alicante participa en este estudio internacional en el que alertan del impacto en la biodiversidad.

"La arena es un recurso fundamental que moldea tanto el mundo construido como el natural", explica la investigadora del Departamento de Ecología de la UA, Aurora Torres.

Una importancia que se demuestra en que "la arena contribuye a la resiliencia de las costas frente al aumento del nivel del mar y las tormentas y proporciona servicios ecosistémicos esenciales que respaldan los medios de vida".

"En los ecosistemas costeros y marinos desempeña un papel crucial que sirve de base para una amplia gama de hábitats que sustentan la biodiversidad en múltiples niveles, desde cianobacterias hasta las algas, peces y rayas", añade.

Si es importante para el medioambiente, también lo es para los humanos. "Supone la base del desarrollo urbano, de infraestructuras y costas a nivel global y es un componente clave del hormigón, la regeneración de playas y los proyectos de ganancia de tierras al mar", enumera.

El problema, concluye Torres, es que "a diferencia de minerales críticos o la minería en aguas profundas, que han atraído una atención significativa, la extracción de arena en entornos marinos sigue siendo en gran parte ignorada, a pesar de ser la segunda actividad humana más extendida en zonas costeras después de la pesca".

El estudio en el que participa Alicante se ha hecho con investigadores de universidades y centros de investigación de Stanford, Michigan, Estocolmo, Bruselas, Gante y Ginebra. Y se ha publicado en la revista científica One Earth con el título de Reducing sand mining’s growing toll on marine biodiversity.

La plataforma Marine Sand Watch, lanzada en 2022 por el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y GRID-Ginebra, calcula que entre 2012 y 2019 se dragaron anualmente entre 4.000 y 8.000 millones de toneladas de arena y otros sedimentos.

"Aunque las dragas han operado durante mucho tiempo en ciertas regiones, la ‘frontera de dragado’ se está expandiendo a nuevas áreas e intensificándose en las existentes", alerta la investigadora alicantina.

"Casi la mitad de los operadores a nivel mundial desarrollan actividades en áreas marinas protegidas, lo que representa en promedio el 14,2 % del tiempo total de dragado cada año", indica Torres.

El coautor del estudio, Jianguo Liu, de la Universidad de Michigan, recuerda que el dragado de arena se ha vinculado habitualmente a la erosión costera, la destrucción de hábitats, la propagación de especies invasoras y la afectación de pesquerías: "La extracción de arena es un desafío global complejo".

"Enfoques sistémicos como el marco de metaacoplamiento son esenciales para desentrañar esa complejidad y revelar los impactos en cascada que afectan no solo a los sitios de extracción, sino también a las rutas de transporte y los lugares donde se utiliza la arena para la construcción", añade Liu.

¿Y hay solución?

Entre las propuestas, destacan el desarrollo de una cartografía detallada y la evaluación de la condición de hábitats marinos para una gestión más efectiva, mayor transparencia y responsabilidad por parte de las empresas dedicadas a estas actividades y las administraciones y el fomento de la restauración ecológica basada en estándares en las zonas marinas afectadas por el dragado.

Torres y Liu fueron pioneros en destacar la crisis de la extracción de arena en 2017 con su artículo A looming tragedy of the sand commons, publicado en Science. En su nuevo trabajo junto a otros expertos publicado en One Earth, instan a que la problemática de la arena reciba el mismo nivel de atención que sectores como la pesca, la acuicultura y el turismo en el contexto global.